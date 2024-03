Italie : un entraîneur limogé après avoir mis un coup de tête à un attaquant français

Roberto D’Aversa, entraîneur de Lecce, a été limogé, ce lundi, par le club italien après avoir mis un coup de tête à l’attaquant français Thomas Henry, qui évolue au Hellas Vérone.

La décision ne s’est pas fait attendre. Roberto D’Aversa (48 ans), entraîneur de Lecce, a limogé, ce lundi, par le club italien pour avoir asséné un coup de tête au visage de l’attaquant français Thomas Henry (29 ans), dimanche, à l’issue de la défaite face au Hellas Vérone (1-0). «Après les événements survenus à la fin du match Lecce-Vérone, l’US Lecce annonce avoir relevé l’entraîneur (Roberto) D'Aversa de ses fonctions», a notamment écrit le club transalpin dans un communiqué.

Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce - Verona, l’U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore D’Aversa.





Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto. pic.twitter.com/es0V3cLV1x — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) March 11, 2024

Au coup de sifflet final, des échauffourées ont éclaté entre les joueurs et les dirigeants des deux clubs. Et au milieu de cette confusion, Roberto D’Aversa a avancé vers Thomas Henry, qui semblait se diriger vers les vestiaires accompagné de membres du staff et d’un arbitre assistant, avant de lui donner un coup de tête. «Ce n’est pas un beau geste, je le reconnais, c’est inexcusable et je m'en suis expliqué avec les gens de Vérone», a-t-il déclaré au micro de Sky Sport avant d’expliquer les raisons de son entrée sur la pelouse.

«Je suis allé sur le terrain pour empêcher mes joueurs d’être exclus, car il y avait beaucoup de provocations de la part des joueurs de Vérone dans les dernières minutes du match et après le coup de sifflet final», a ajouté Roberto D’Aversa, nommé à la tête de Lecce en juin dernier.

De son côté, Thomas Henry, qui a écopé d’un carton rouge tout comme le technicien transalpin, a fermement déploré ce geste. «Rien ne justifie et ne justifiera jamais de recevoir un coup de tête quand tu es sur le chemin des vestiaires. Heureux d'avoir empoché les trois points de la victoire», a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

Après 28 journées, Lecce occupe la 15e place de Serie A avec seulement un point d’avance sur le premier relégable Frosinone (18e) avant de se déplacer, le week-end prochain, sur la pelouse de la Salernitana (20e) dans un match capital pour le maintien. De son côté, Hellas Vérone pointe au 13e rang avec seulement deux longueurs d’avance sur la zone rouge avant de recevoir l’AC Milan (2e).