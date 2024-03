Rugby : le XV de France vainqueur du Tournoi des 6 nations si…

Après sa brillante victoire au pays de Galles (24-45), le XV de France peut encore espérer remporter le Tournoi des 6 nations en cas de nouveau succès lors du dernier match contre l’Angleterre.

Un scénario pour le moins improbable. Mais il a le mérite d’exister. Après son magnifique succès, dimanche, au pays de Galles (24-45), le XV de France s’est parfaitement relancé dans le Tournoi des 6 nations. Avant le dernier match et la venue de l’Angleterre, samedi prochain, au Groupama Stadium de Lyon, les Bleus occupent la 4e place du classement à égalité avec l’Écosse et avec 1 point de retard sur l’Angleterre (3e) et quatre sur l’Irlande (1er).

Victoire impérative contre l'Angleterre

Malgré un parcours chaotique, avec une défaite contre l’Irlande (17-38), un succès arraché en Ecosse (16-20) et un match nul face à l’Italie (13-13), les hommes de Fabien Galthié ont encore un infime espoir de remporter cette édition 2024. Vraiment une très maigre chance après le revers subi par les Irlandais en Angleterre (23-22). Et pour inscrire le nom du XV de France au palmarès, les coéquipiers de Charles Ollivon doivent impérativement s’imposer face au XV de la Rose avec le point de bonus offensif et espérer une défaite de l’Irlande à domicile contre l’Ecosse, sans bonus pour aucune des deux équipes.

Avec ce scénario, l’Irlande et la France se retrouveraient à égalité avec 16 points chacun, contre 15 pour l’Écosse. Mais les Bleus devront également combler une (très) importante différence de points de +80 pour les Irlandais contre +4 pour les Français. C’est dire s’ils font devoir empiler les essais et les points dans ce «Crunch» pour être couronnés.

Mais leur espoir de titre pourrait s’envoler avant même le coup d’envoi de la rencontre, prévu à 21h, car l’Irlande reçoit l’Ecosse en fin de d’après-midi (17h45) avec l’occasion de tuer tout suspense et de conquérir son 2e Tournoi des 6 Nations consécutif.