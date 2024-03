Ligue des champions : Barcelone et Arsenal qualifiés pour les quarts de finale

Barcelone s'est qualifié ce mardi 12 mars pour les quarts de finale de la Ligue des champions après sa victoire contre Naples, tandis que les Gunners y sont parvenus dans la douleur à l'issue d'une séance de tirs aux buts face à Porto.

La logique respectée. Le FC Barcelone s'est rassurée ce mardi en se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des champions grâce à sa victoire à domicile contre Naples (3-1) en huitième de finale retour.

Booked in for the quarter-finals #UCL pic.twitter.com/H2Xb5S0dLE

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2024