MMA : la revanche entre Cédric Doumbè et «Baki» au Parc des Princes ?

Battu jeudi dernier par Baki après l’affaire de la fameuse écharde, Cédric Doumbè souhaite une revanche et il aimerait bien qu’elle se déroule au Parc des Princes.

Il a déjà choisi le lieu. Quelques jours après sa défaite contre Baysangur Chamsoudinov par TKO après s’être plaint d’une écharde (ou épine) dans le pied, Cédric Doumbè n’a pas digéré et veut toujours une revanche. Et il souhaiterait qu’elle ait lieu dans le stade du PSG.

«Si Baki est un guerrier, il fera cette revanche. Il a envie de battre, comme il l'a dit, la légende Cédric Doumbè, et de laisser tout le monde sans voix, a-t-il déclaré dans le podcast The MMA Hour lundi. Alors que là, on lui a donné cette victoire, et je ne pense pas que ce soit une victoire louable».

«J'aimerais le faire au Parc des Princes, a ajouté l’ancien champion de kickboxing au Glory. Je sais aussi que le PFL a réservé l'Accor Arena en mai s'il veut le faire le plus tôt possible. Mais s'il veut le faire après, je serai prêt aussi».

Après le Zénith et l’Accor Arena, Cédric Doumbè pourrait ainsi réussir à remplir un nouveau lieu.