«Il faut rester hydraté» : Dustin Poirier pique Benoît Saint-Denis sur les réseaux sociaux

Après sa défaite contre Dustin Poirier à l’UFC 299 samedi dernier (KO au 2e round), Benoît Saint Denis a confié avoir souffert d’une infection mais aussi de déshydratation. Ce à quoi l’Américain s’est amusé ce mercredi.

Place à l’après-combat sur les réseaux sociaux. Quelques jours après sa défaite par KO au 2e round contre Dustin Poirier à l'UFC 299, Benoît Saint Denis a indiqué que ce revers était dû à une infection et à une déshydratation. Ce mercredi, l’Américain, qui s’était montré très bienveillant, n’a semble-t-il pas apprécié les excuses du Français et lui a lancé une petite pique.

«The Diamond» a publié une vidéo du KO avec comme légende «Gotta stay hydrated out there !» («Il faut rester hydraté»). Une expression souvent utilisée mais qui rappelle l’excuse de la déshydratation de «BSD».

Après avoir évoqué une infection et la prise d'antibiotiques dans un premier message, l’ancien des Forces spéciales a posté un nouveau message ce mercredi. «"J’ai combattu complètement déshydraté, la frustration est énorme (...). Je vais retourner au travail et corriger certains paramètres qui ne sont pas à négliger et ne plus jamais vous donner l’ombre de moi-même», peut-on lire sur la publication.

Dans son post, Benoît Saint Denis a également évoqué la possibilité d’une revanche contre Dustin Poirier. Mais pas certain que le Louisianais de 35 ans, qui rêve d’être sacré champion pour la première fois de sa carrière, n’ait l’envie. Il aimerait d’ailleurs affronter défié le champion Islam Makhachev, qui lui a favorablement répondu.