MMA : une légende de l’UFC entre la vie et la mort après avoir sauvé ses parents d'un violent incendie

Véritable légende de l’UFC et ancien champion des poids lourds, l’Américain Mark Coleman (59 ans) est actuellement entre la vie et la mort, après avoir secouru ses parents pris dans un violent incendie et voulu venir en aide à son chien.

Il est entre la vie et la mort. Légende de l’UFC, Mark Coleman (59 ans) a été transporté, mardi, dans un état critique à l’hôpital après avoir sauvé ses parents d'un violent incendie, qui s’est déclenché dans leur maison située dans l’Ohio (Etats-Unis), a rapporté la presse américaine. Alors que cette dernière était en proie aux flammes, le tout premier champion des poids lourds de l’UFC (1997) n’a pas hésité à braver le danger pour sauver sa mère, puis son père.

Mark Coleman, premier champion poids lourd de l’histoire de l’UFC et membre du Hall of Fame de l’organisation, a été impliqué dans un incendie domestique hier soir où il a sauvé son père et sa mère des flammes.





Il a ensuite voulu venir en aide à son chien, mais il s’est écroulé au sol après avoir inhalé une quantité très importante de fumées toxiques. Pris en charge par les secours, Mark Coleman, surnommé «The Hammer» et membre du Hall of Fame de l’UFC, a été évacué par avion inconscient et dans un état très préoccupant. «Il est actuellement intubé et sous sédation», a écrit sur Facebook l’un de ses amis et ancien combattant Wes Sims.

Si l’origine du sinistre n’est pas encore connue, le feu se serait déclenché depuis la cuisine, selon les premiers éléments de l’enquête. Une preuve supplémentaire du courage de Mark Coleman.