Boxe : Mike Tyson est en grande forme avant son combat contre Jake Paul (vidéo)

Mike Tyson, qui va affronter Jake Paul le 20 juillet prochain à Dallas, a commencé son entraînement. Et à 57 ans, la légende américaine de la boxe est déjà très en forme.

Il ne fait vraiment pas son âge. A 57 ans, Mike Tyson, champion du monde de boxe et véritable terreur des rings pendant des années, va affronter le YouTubeur Jake Paul, prévu le 20 juillet à Dallas. «Iron Mike», qui n'est plus monté sur le ring depuis 2020, semble déjà en grande forme.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux ce jeudi, «Iron Mike» a montré quelques coups dont il était encore capable.

‘It’s day 1…the fun has just begun’ pic.twitter.com/RUbzX1Coba — Mike Tyson (@MikeTyson) March 14, 2024

«Je suis très impatient de monter sur le ring avec Jake Paul, avait confié l’Américain. Il a beaucoup évolué en tant que boxeur au fil des années, et ce sera très amusant de voir ce que la volonté et l'ambition d'un gamin peuvent faire face à l'expérience et à l'aptitude d'un GOAT.»

Mike Tyson, à la retraite depuis 2005, 58 ans lors du combat contre Jake Paul.