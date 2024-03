Équipe de France Espoirs : la liste de Thierry Henry pour les matchs contre la Côte d’Ivoire et les Etats-Unis

Thierry Henry, sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, a dévoilé, ce jeudi 14 mars, la liste des joueurs retenus pour les matchs face à la Côte d'Ivoire à Châteauroux (22 mars) puis les États-Unis à Sochaux (25 mars).

Dans sa liste de 23 joueurs (contre 18 lors des JO), dévoilée ce jeudi, Thierry Henry a convoqué le Parisien Bradley Barcola, mais pas le Lyonnais Rayan Cherki, ni l'attaquant du Bayern Munich Mathys Tel. Il a également sélectionné six joueurs nés en 2001, éligibles pour le tournoi olympique, dont le gardien de Lille Lucas Chevalier et les milieux de terrain niçois Khephren Thuram et de Mönchengladbach Manu Koné.

Les moins de 23 ans français vont disputer deux matchs amicaux, face à la Côte d'Ivoire, le 22 mars à 18h30, à Châteauroux, et contre les États-Unis, le 25 mars à 21h05, à Sochaux. Il s'agira du seul rassemblement avant la préparation du tournoi des Jeux Olympiques, dont le tirage au sort aura lieu ce mercredi 20 mars.

La liste des 23 espoirs sélectionnés

Gardiens : Lucas Chevalier, Obed Nkambadio, Guillaume Restes.

Défenseurs : Bafodé Diakité, Maxime Estève, Malo Gusto, Bradley Locko, Castello Lukeba, Kiliann Sildillia, Adrien Truffert, Lenny Yoro.

Milieux : Maghnes Akliouche, Joris Chotard, Andy Diouf, Désiré Doué, Manu Koné, Enzo Millot, Khréphren Thuram.

Attaquants : Bardley Barcola, Arnaud Kalimuendo, Wilson Odobert, Georginio Rutter, Elye Wahi.