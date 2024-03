France-Angleterre, Tournoi des 6 nations : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour son dernier match du Tournoi des 6 nations 2024, le XV de France reçoit l’Angleterre, ce samedi (21h), à Lyon avec un infime espoir d’être sacré en cas de succès.

Un «Crunch» pour terminer. Pour son dernier match dans le Tournoi des 6 nations 2024, le XV de France reçoit, ce samedi, l’Angleterre, sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon. Un choc de prestige toujours très attendu, qui clôtura un Tournoi jusqu’à maintenant mitigé pour les Bleus. Battus d’entrée par l’Irlande (17-38), les hommes de Fabien Galthié avaient relevé la tête en Ecosse (16-20) avant d’être accrochés par l’Italie (13-13).

Un succès au pays de galles à confirmer

Mais ils restent sur une belle prestation et un succès probant au pays de Galles (24-45) qu’ils devront confirmer dans le Rhône. D’autant qu’ils ont toujours une chance infime d’être sacrés. Alors que les coéquipiers de Charles Ollivon occupent la 4e place du classement à égalité avec l’Écosse et avec 1 point de retard sur l’Angleterre (3e) et quatre sur l’Irlande (1er), ils doivent impérativement s’imposer face au XV de la Rose avec le point de bonus offensif et espérer une défaite de l’Irlande à domicile contre l’Ecosse, sans bonus pour aucune des deux équipes.

Avec ce scénario, l’Irlande et la France se retrouveraient à égalité avec 16 points chacun, contre 15 pour l’Écosse. Mais les Bleus devront également combler une différence de points conséquente de +80 pour les Irlandais contre +4 pour les Français. Ce qui sera loin d’être simple face à une équipe d’Angleterre, qui reste sur une victoire arrachée contre l’Irlande (23-22).

Et les Anglais risquent également d’être revanchards après le revers historique subi, l’année dernière, à Twickenham (10-53). Une performance à rééditer pour le XV de France pour finir en beauté et se donner le droit de rêver. Même si l’Irlande, qui reçoit l’Ecosse en fin d’après-midi (17h45), aura l’occasion de mettre un terme à tout suspense avant même le coup d’envoi de ce «Crunch».

Le programme TV

France-Angleterre

Tournoi des 6 nations 2024

Samedi 16 mars

A suivre en direct à partir de 21h sur France 2