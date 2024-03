Milan-San Remo : le sprinteur Jasper Philipsen s'impose, Julian Alaphilippe 9e

Le Belge Jasper Philipsen a remporté ce samedi 16 mars la 115e édition de Milan-San Remo. Le sprinteur a devancé Michael Matthews et Tadej Pogacar qui se console avec un premier podium sur la Primavera.

Les yeux étaient rivés sur Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar pour ce premier Monument de la saison cycliste : Milan-San Remo. C'est finalement le coéquipier du champion du monde, le sprinteur Jasper Philipsen, qui s'est imposé dans un sprint en petit comité où il a devancé l'Australien Michael Matthews et le double vainqueur du Tour de France (2020 et 2021), Tadej Pogacar.

C'est la première victoire dans un Monument pour le Belge qui avait survolé les étapes de plaine sur le dernier Tour de France.

Depuis le Français Arnaud Démare en 2016, aucun pur sprinteur ne s'était imposé sur la Primavera dominée par les puncheurs ces dernières années.

Julian Alaphilippe, 9e

Tadej Pogacar a attaqué à deux reprises dans la mythique difficulté du Poggio, dont le sommet est situé à 5,5 km du but. Mais le Slovène n'a pas réussi à décrocher les autres favoris, emportant sur son porte-bagage des coureurs rapides comme Mads Pedersen ou Jasper Philipsen.

Le Français Julian Alaphilippe, sous le feu des critiques ces dernières semaines, signe une très belle 9e place, devançant d'un rang l'un des favoris, Mathieu van der Poel, 10e.