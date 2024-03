Football : un adolescent de 13 ans décède en plein match dans l’Yonne

Âgé de 13 ans, un adolescent est décédé, ce samedi, après avoir fait un malaise lors d’un match de football à Sens (Yonne).

Un terrible drame. Âgé de 13 ans, un adolescent est décédé, ce samedi après-midi, après avoir succombé à un malaise lors d’un match de football à Sens (Yonne), a annoncé le district de l’Yonne.

Le jeune garçon, qui évoluait dans la catégorie U15 (moins de 15 ans), disputait une rencontre avec le Onze Saint-Clément face à la Jeunesse Sénonaise lorsqu’il s’est plaint de douleurs à la poitrine.

Après avoir été sorti du terrain, il a été victime d’un malaise et s’est effondré quelques minutes plus tard. En attendant l’arrivée des pompiers et du Samu, les éducateurs lui prodigué un message cardiaque avant qu’il ne soit transporté en urgence absolue à l’hôpital de Sens. Mais malgré l’intervention des secours, il n’a pu être réanimé.

«Les dirigeants, entraîneurs et bénévoles des deux clubs s’associent pour faire part de leur profonde tristesse et assurent la famille du jeune garçon de leur entier soutien», a posté le district de l’Yonne sur Facebook, précisant qu’«une cellule psychologique est organisée ce lundi à la salle communale de St Clément à 18h, pour les personnes présentes au match».

Une cagnotte de soutien a également été ouverte par le club de Saint-Clément pour venir en aide à la famille du jeune joueur décédé brutalement.