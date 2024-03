Ligue 1 : l’OM tombe à Rennes, Nice bat Lens… ce qu’il faut retenir de la 26e journée avant Montpellier-PSG

Entre les victoires de Lyon et Nice, respectivement à Toulouse et Lens, la défaite de l’OM à Rennes et le nul de Monaco contre Lorient, voici tout ce qu’il faut retenir de la 26e journée de Ligue 1 avant Montpellier-PSG (20h45).

Toulouse-Lyon : 2-3

Vainqueur à Toulouse (2-3), l’OL a confirmé sa nouvelle dynamique en s’imposant à l’issue d’un match fou et plusieurs fois renversant, vendredi, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. De retour dans le onze de départ après avoir manqué les deux derniers matchs, Alexandre Lacazette a ouvert le score (0-1, 33e). Les Toulousains ont égalisé par Thijs Dallinga (53e) avant de prendre l’avantage grâce à Vincent Sierro (59e). Mais les Lyonnais ont complètement renversé le score grâce à Rayan Cherki (77e) et Jake O’Brien (81e).

Nantes-Strasbourg : 1-3

Nantes s’incliné à domicile, samedi, face à Strasbourg (1-3). Kevin Gameiro (2e) et Emmanuel Emegha (62e, 78e) ont inscrit les buts strasbourgeois. Eray Chömert avait égalisé (36e). Les Canaris enregistrent une septième défaite de rang face à un rival dans la course au maintien. Jocelyn Gourvennec, qui n'a pris que 10 points en 13 journées depuis qu'il a remplacé un Pierre Aristouy qui en avait pris 15 sur le même nombre de rencontres, a été remercié au lendemain de ce revers, va être remplacé par Antoine Kombouaré.

Lens-Nice : 1-3

Nice a battu Lens (3-1) et mis fin à une série de six matchs sans victoire pour doubler son adversaire du jour et s'emparer de la 5e place de la Ligue 1. L'OGCN s'est imposé grâce à un doublé de Terem Moffi et un but de Khéphren Thuram, alors que le club nordiste, qui recule à la 6e place, a réduit le score par l'intermédiaire d'Elye Wahi à l'entame du dernier quart d'heure.

Brest-Lille : 1-1

Brest et Lille se sont neutralisés (1-1) et conservent leur position au classement de la Ligue 1, les Bretons deuxièmes et les Nordistes quatrièmes. Le Losc a ouvert le score avec le 15e but en 2024 de Jonathan David, et le Stade Brestois a égalisé par Martin Satriano.

Clermont-Le Havre : 2-1

Dans le bas du classement, le dernier Clermont a battu Le Havre (2-1) en jouant pourtant 36 minutes en infériorité numérique, entre le carton rouge reçu par Elbasan Rashani, qui s'en est pris à l'arbitre et a reçu deux cartons jaunes coup sur coup, et l'exclusion d'Oussama Targhaline pour deux fautes. L'attaquant autrichien Muhammed Cham a signé un doublé pour les Auvergnats, dont un penalty, et André Ayew a brièvement égalisé pour le HAC, marquant au terme d'une action solitaire le 50e but de sa carrière en Ligue 1. Clermont (20 points) reste à six longueurs du premier non-relégable, et à cinq de la place de barragiste, occupée par Nantes.

Monaco-Lorient : 2-2

Lorient a arraché un point à Monaco au bout du temps additionnel (2-2), dimanche, au stade Louis-II et a privé l'équipe de la Principauté de la deuxième place du classement. Champion de France 2017 avec Monaco, Tiemoué Bakayoko a joué un bien vilain tour à son ancien club en égalisant, de la tête (2-2, 90e+5), à l'ultime seconde d'une rencontre qui aurait pu permettre aux homme d'Adi Hütter de reprendre la place de dauphin du Paris Saint-Germain.

Reims-Metz : 2-1

Enfin ! Le Stade de Reims s’est offert son premier succès à domicile en 2024 en battant Metz (2-1). Les Rémois, auteur d’un nul à Paris une semaine plus tôt (1-1), se sont imposés grâce à des buts d’Oumar Diakité (2e) et Junya Ito (70e). Artur Atta avait égalisé (14e). Metz reste 17e, à trois points de Lorient.

Rennes-Marseille : 2-0

Plus d’informations à venir…

20h45 : Montpellier-PSG