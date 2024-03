Équipe de France : pourquoi Antoine Griezmann pourrait-il être forfait avec les Bleus ?

Convoqué en équipe de France pour les deux matchs amicaux contre l’Allemagne (23 mars) et le Chili (26 mars), Antoine Griezmann pourrait être contraint de déclarer forfait.

Aussitôt arrivé, aussitôt parti ? Convoqué en équipe de France pour les deux matchs amicaux de l’équipe de France contre l’Allemagne (23 mars) et le Chili (26 mars), Antoine Griezmann (127 sélections, 44 buts) pourrait ne pas s’éterniser à Clairefontaine, qu’il a rejoint, ce lundi, avec le reste de ses coéquipiers. S’il est entré en jeu à la pause, dimanche soir, lors de la défaite de l’Atlético Madrid face à Barcelone en Liga (0-3), l’attaquant français (32 ans), touché en 8e de finale aller de la Ligue des champions contre l’Inter Milan et absent plusieurs semaines, souffre toujours de la cheville et n’est pas en pleine possession de ses moyens.

Une série de 83 matchs consécutifs avec les Bleus

«Il y a des vérifications en cours. Il faudra faire le bilan demain (mardi, ndlr). Entre aujourd'hui et demain matin, on actera. Antoine Griezmann a un souci avec sa cheville», a concédé, ce lundi, Didier Deschamps en conférence de presse. Et un forfait du meilleur passeur de l’histoire de l’équipe de France serait évidemment un coup dur pour les Bleus mais aussi un coup d’arrêt pour le numéro 7 tricolore.

Véritable cadre et homme de confiance du sélectionneur, Antoine Griezmann reste en effet sur une série record de 83 matchs consécutifs joués sous le maillot des Bleus depuis le 31 août 2017 et une large victoire en éliminatoires de la Coupe du monde 2018 contre les Pays-Bas (4-0). Ce jour-là, il avait d’ailleurs ouvert le score sur la pelouse du Stade de France.

Mais Antoine Griezmann pourrait ne pas être le seul à devoir renoncer à ce rassemblement. Des doutes entourent également Ousmane Dembélé et Mike Maignan. «On va voir comment ça évolue», a confié Didier Deschamps. En revanche, il s’est montré rassurant concernant Adrien Rabiot, Lucas Hernandez, et Ibrahima Konaté. «Il ne devrait pas y avoir de souci», a-t-il assuré. Un moindre mal.