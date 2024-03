«Soyons chauvins» : Thierry Henry déplore le manque de reconnaissance envers Kylian Mbappé en France

Thierry Henry, sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, est revenu, ce lundi, sur l’image de Kylian Mbappé en France lors d'une conférence de presse à Clairefontaine.

Il a pris sa défense. Interrogé, ce lundi, en conférence de presse en amont des deux matchs de l'équipe de France Espoirs prévus contre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, Thierry Henry a apporté son soutien à Kylian Mbappé tout en regrettant qu’il ne soit pas reconnu à sa juste valeur en France.

«plus français que nous parfois»

Et l’ancien entraîneur de l’AS Monaco a fait la comparaison avec les pays étrangers. «Peut-être que de temps en temps, on n'est pas assez chauvin (…). Où est le problème ? Quand les Anglais ont des bons joueurs, on le sait. En Italie aussi. Soyons Français, soyons chauvins. Bonne chance. C'est Kylian», a indiqué l’ancien buteur d’Arsenal.

Thierry Henry, qui va préparer les JO de Paris 2024 lors de ce rassemblement, s’est ensuite un peu plus expliqué sur ce qu’il pense des critiques envers l’attaquant du PSG. «Je n'ai aucun problème avec ça, les gens parleront toujours, a confié «Titi». Pour travailler à l'étranger, habiter à l'étranger, avoir joué à l'étranger, j'ai l'impression qu'ils sont plus Français que nous parfois. Soyons contents qu'on ait Kylian avec nous. On regarde, reregarde, analyse et sur-analyse ce qu'il fait, soyons contents, il est Français. Personnellement, je le suis.»

Le sélectionneur des Espoirs est également revenu sur le refus du Real Madrid, où devrait évoluer Kylian Mbappé la saison prochaine, de libérer les joueurs français pour les Jeux olympiques. «On va essayer de parler, voir ce qu'on peut faire. C'est difficile à préparer parce qu'on n'a pas de certitudes. Oui, il y a pas mal de noms qu'on aimerait avoir. Mais on ne sait pas quand le oui arrivera. Et si le joueur change de club... Ce n'est pas facile, mais on le savait», a-t-il rappelé.