«Je n’étais plus là» : Francis Ngannou revient sur son KO contre Anthony Joshua

Francis Ngannou a été battu par KO dans le 2e round lors de son combat de boxe face au Britannique Anthony Joshua, le 8 mars dernier, en Arabie saoudite.

Il n’a pas résisté très longtemps. Opposé à Anthony Joshua, le 8 mars dernier, pour son 2e combat de boxe, Francis Ngannou a été mis KO dès le 2e round par le Britannique en Arabie saoudite. Mais avant d’être envoyé au tapis par son adversaire, le combattant camerounais avait été touché durant la première reprise avec un coup qui l’a complétement sonné et sorti de son combat.

«Le premier coup que j’ai reçu est le seul dont je me souvienne. Je ne me rappelle pas quand je suis revenu de mon coin, pour débuter le deuxième round. Je n’étais plus là», a expliqué Francis Ngannou dans l’émission «The MMA Hour». Et malgré cette nouvelle défaite, l’ancien champion des poids lourds de l’UFC, qui s’était incliné contre Tyson Fury sur décision contestée en octobre dernier, n’a pas l’intention d’arrêter la boxe pour se consacrer au MMA.

«Je pense que j’ai besoin de continuer la boxe, pour réclamer du respect et ma dignité… pour revendiquer tout cela», a affirmé Francis Ngannou, qui a rejoint le PFL et qui devrait affronter le Brésilien Renan Ferreira pour son premier combat au l’organisation américaine de MMA à une date qui reste encore à déterminer.