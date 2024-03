March Madness 2024 : Equipes, Français, diffusion TV… Tout ce qu’il faut savoir du tournoi de basket universitaire américain

La «March Madness 2024», le grand tournoi de basket universitaire (NCAA) aux Etats-Unis commence ce mardi 19 mars. Équipes, Français en lice, diffusion TV… Voici tout ce qu’il faut savoir.

C’est l’un des moments sportifs les plus attendus des Etats-Unis. La «March Madness», les phases finales de la saison NCAA qui doit désigner le champion de basket universitaire de la saison, commence dans la nuit de mardi à mercredi.

Qu’est-ce que la March Madness ?

Créée en 1939, la March Madness («folie de mars») est un tournoi de basket à élimination directe dont le gagnant est désigné champion national universitaire des États-Unis. 68 équipes sont en lice mais il n’en reste qu’une au terme des 67 matchs disputés en l’espace des trois semaines de compétition.

Le programme des hommes

First Four : 19 et 20 mars

Premier tour : 21 et 22 mars

Deuxième tour : 23 et 24 mars

Sweet 16 : 28 et 29 mars

Elite Eight : 30 et 31 mars

Final Four : 6 avril

Finale nationale : 8 avril

Le programme des femmes

First Four : 20 et 21 mars

Premier tour : 22 et 23 mars

Deuxième tour : 24 et 25 mars

Sweet 16 : 29 et 30 mars

Elite Eight : 31 mars et 1er avril

Final Four : 5 avril

Finale nationale : 7 avril

Le bracket (le programme) côté hommes

The bracket pic.twitter.com/X5pG3A8PlI — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 17, 2024

Le bracket (le programme) côté femmes

WOMEN’S MARCH MADNESS BRACKET JUST DROPPED





Fill yours out here: https://t.co/RaWnx9a5qF pic.twitter.com/5G3aHjhyUL — Bleacher Report (@BleacherReport) March 18, 2024

Où se déroulent le Final Four et la finale hommes ?

Le Final Four (6 avril) et la finale nationale (8 avril) du tournoi hommes aura lieu au State Farm Stadium à Glendale (Arizona).

Où se déroulent le Final Four et la finale hommes ?

Le Final Four (5 avril) et la finale nationale (7 avril) du tournoi femmes aura lieu au Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland (Ohio).

Les Français en lice

Cinq Français seront en lice : Mohamed Diarra (North Carolina State), Kymany Houinsou (Washington State), Alexander Doyle (Stetson), Jazz Gardner (Nevada) et Kalifa Sakho (Utah State).

Sur quelle chaîne suivre ?

Vingt matchs de la March Madness seront diffusés sur beIN Sports.