Tennis : le compagnon de la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka est mort subitement

Le Biélorusse Konstantin Koltsov, ancien joueur de hockey sur glace professionnel et compagnon de la numéro 2 mondiale de tennis Aryna Sabalenka, est décédé subitement à l’âge de à 42 ans.

Le monde du sport et Aryna Sabalenka frappés par un terrible drame. Ancien joueur de hockey sur glace et compagnon de la numéro 2 mondiale de tennis, Konstantin Koltsov est décédé subitement, ce lundi, à l’âge de 42 ans à Miami, où la double tenante du titre de l’Open d’Australie était en pleine préparation du tournoi floridien.

La disparition Konstantin Koltsov, qui a notamment joué 144 matchs en NHL avec les Pittsburgh Penguins et était devenu entraîneur à l’issue de sa carrière, a été confirmée par la Fédération biélorusse de hockey sur glace et son club russe de Salavat Yulaev.

«Nous sommes profondément attristés d’annoncer le décès de Konstantin Koltsov, l’entraîneur de Salavat Yulaev. C’était un homme fort et joyeux, aimé et respecté par les joueurs, les collègues et les supporters. Konstantin s’est inscrit à jamais dans l’histoire de notre club», a indiqué la formation russe.

Les causes de sa mort ne sont pas encore connues et Aryna Sabalenka, qui avait déjà été touchée par le décès de son père il y a cinq ans, n’a fait aucune déclaration.