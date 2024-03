«Ça peut être top» : Karim Benzema présent aux JO 2024 avec l’équipe de France de football ?

Karim Benzema, qui a mis un terme à sa carrière internationale en décembre 2022, serait prêt à participer aux JO 2024 à Paris (26 juillet-11 août) avec l’équipe de France.

Et si ce n’était pas encore fini entre Karim Benzema et l’équipe de France ? Si l’attaquant français a mis un terme à sa carrière internationale à l’issue de la Coupe du monde 2022 au Qatar, à laquelle il avait dû renoncer en raison d’une blessure, il pourrait à nouveau porter le maillot des Bleus. Pas celui de l’équipe entraînée par Didier Deschamps, mais celui de l’équipe de France olympique dirigée par Thierry Henry. Interrogé sur une éventuelle participation aux JO 2024, le Ballon d’or 2022 s'est montré très enjoué et a laissé la porte grande ouverte.

«Les JO ? Pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top !», a confié, à L’Equipe du soir, Karim Benzema, qui évolue à Al-Ittihad en Arabie saoudite, où il est sous contrat jusqu’en 2026. Alors que les présences de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud demeurent très incertaines, l’ancien joueur du Real Madrid (36 ans) pourrait faire partie des trois joueurs de plus de 23 ans autorisés à participer au tournoi olympique. Mais comme les autres joueurs, il devra obtenir l’accord de son club, dont le dernier match de championnat aura lieu le 27 mai prochain, les JO n'étant pas dans le calendrier Fifa.

Thierry Henry, qui devra constituer une liste de 18 joueurs pour ces Jeux olympiques, pourrait être amené à s’exprimer sur une possible présence de Karim Benzema, ce jeudi, lors de sa prochaine conférence de presse à la veille du match amical des Espoirs contre la Côte d'Ivoire à Châteauroux.