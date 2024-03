Formule 1 : Carlos Sainz va-t-il participer au Grand Prix d’Australie ?

Opéré de l’appendicite, il y a quinze jours, Carlos Sainz avait manqué le Grand Prix Formule 1 d’Arabie saoudite et pourrait faire son retour dans le baquet de la Ferrari, ce week-end, en Australie.

Une bonne nouvelle pour Carlos Sainz et la Scuderia ? Opéré de l’appendicite, il y a quinze jours, le pilote espagnol avait manqué le Grand Prix d’Arabie saoudite, où il avait été remplacé au pied levé par le jeune Oliver Bearman (18 ans). Et sur le tracé de Djeddah, le Britannique avait impressionné en terminant à la 7e place devant ses compatriotes Lando Norris (8e) et Lewis Hamilton (9e) pour sa toute première course en Formule 1. Mais il ne devrait pas avoir l’occasion de prouver à nouveau son potentiel en Australie.

Remis de son intervention, Carlos Sainz a fait le voyage pour la 3e épreuve de la saison et devrait reprendre place dans le baquet de la Ferrari. «Carlos est ici à Melbourne depuis deux jours et va bien. Nous nous attendons à ce qu’il conduise», a déclaré un porte-parole de la Scuderia, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Mais avant de reprendre le volant, il devra passer avec succès les examens médicaux obligatoires de la FIA. Il devra notamment relever le test de désincarcération du cockpit, permettant d'évaluer si un pilote est en mesure de détacher son harnais de sécurité et retirer son volant en moins de cinq secondes, puis de sortir de sa monoplace et de remettre son volant également en moins de cinq secondes.

Et s’il est en capacité d’être au départ, il tentera de faire au moins aussi bien qu’à Bahreïn, où il avait terminé à la 3e place derrière Max Verstappen et Sergio Pérez. D’autant qu’il a des choses à prouver cette saison, qui sera sa dernière chez Ferrari avant l’arrivée programmée de Lewis Hamilton à sa place. En quête d'un nouveau projet, Carlos Sainz est déterminé «à donner le meilleur» de lui-même à chaque course pour se donner toutes les chances de trouver une nouvelle écurie.