«Il était probablement très ivre» : l’ex-femme du compagnon d’Aryna Sabalenka ne croit pas au suicide

Ancienne femme de Konstantin Koltsov, décédé en tombant du balcon de son hôtel à Miami, Julija Mikhailova ne croit pas à la thèse du suicide de celui qui était le compagnon d’Aryna Sabalenka.

Elle le connaît peut-être mieux personne. Julija Mikhailova est l’ancienne femme de Konstantin Koltsov, décédé à l’âge de 42 ans en tombant du balcon de la chambre de son hôtel à Miami en début de semaine. Et alors que les autorités du comté de Miami-Dade ont indiqué que l’ancien joueur biélorusse de hockey sur glace, qui était connu pour être le compagnon de la numéro 2 mondiale de tennis Aryna Sabalenka depuis 2021, était mort «vraisemblablement par suicide», elle ne croit pas à cette thèse.

«Il n'a pas voulu mourir»

Interrogé par la média biélorusse Zerkalo, elle a livré sa théorie sur le décès de l’homme avec lequel elle a eu trois enfants avant leur séparation en 2020. «Il était probablement très ivre. Malheureusement, les joueurs de hockeys sont parfois coupables de ça. Des bouteilles d’alcool vides ont été trouvées dans la pièce où séjournait Konstantin. Il y avait un balcon donnant sur l’océan. Konstantin n’a probablement pas réalisé ce qu’il faisait», a confié Julija Mikhailova.

Et elle est d’autant plus certaine qu’il ne s’est pas suicidé qu’elle a eu accès aux mails de son ancien mari grâce à l’ordinateur familial et rien ne laissait penser à un passage à l’acte, ni à une volonté de mettre fin à ses jours. «Il n’a pas voulu mourir. Bien sûr, plein de choses peuvent monter à la tête, mais il n'y avait aucun signe de tragédie», a-t-elle assuré, précisant que Konstantin Koltsov avait chuté du 23e étage de l’hôtel. Si des analyses toxicologues ont été réalisées par les enquêteurs, les résultats ne devraient pas être connus avant un mois.

Ce drame est survenu alors que Konstantin Koltsov accompagnait Aryna Sabalenka à Miami, où la numéro 2 mondiale était en pleine préparation du 2e Masters 1000 de la saison. Et malgré la disparition brutale de son compagnon, la double tenante du titre de l’Open d’Australie, qui n’a toujours pas fait la moindre déclaration, devrait participer au tournoi floridien. Les organisateurs ont en effet assuré qu’elle avait «l’intention de jouer». Et pour son entrée en lice, la Biélorusse devrait affronter, ce jeudi, l’Espagnole Paula Badosa, dont elle est très proche. Et cette rencontre sera particulière pour les deux joueuses.