Football : voici les 10 plus grands stades du monde

En vue de la Coupe du monde 2030, le Maroc va construire un nouveau stade à Casablanca de 115.000 places, ce qui en ferait le plus grand au monde… Voici le top 10 des enceintes les plus imposantes de la planète.

Quel est le stade le plus grand stade de football de la planète ? Alors que pour la Coupe du monde 2030 qu'il va co-organiser avec le Portugal et l'Espagne, le Maroc va construire un stade à Casablanca qui pourra accueillir 115.000 spectateurs, ce qui en ferait le plus grand de la planète. L'occasion de réaliser le Top 10 des plus grandes enceintes au monde.

Aujourd'hui, le stade de football le plus grand au monde est celui du Stade du Premier-Mai à… Pyongyang (Corée du Nord). Il pouvait initialement accueillir 150.000 spectateurs mais sa capacité a été rabaissée à 114.000 places en 2014. Il n'accueille en général que des cérémonies militaires et non des matchs de football.

le Top 10 des stades

1. Stade du Premier-Mai à Pyongyang (Corée du Nord) : 114.000 places (initialement 150.000 mais rabaissé)

2. Camp Nou à Barcelone (Espagne) : 99.354 places

3. FNB Stadium à Johannesbourg (Afrique du Sud) : 94.700 places

4. Cotton Bowl Stadium à Dallas (Etats-Unis) : 92.200 places

5. Stade national de Pékin (Chine) : 91.000 places

6. Stade de Wembley à Londres (Angleterre) : 90.000 places

7. Stade Azadi à Téhéran (Iran) : 90.000 places

8. Stade Gelora-Bung-Karno à Jakarta (Indonésie) : 88.306 places

9. Stade national Bukit Jalil à Kuala Lumpur (Malaisie) : 87.411 places

10. Stade Azteca à Mexico (Mexique) : 87.000 places