UFC : Benoît Saint-Denis dévoile des photos impressionnantes de son infection à un staphylocoque

Benoît Saint-Denis a dévoilé, ce mercredi soir, des photos de son impressionnante infection causée par un staphylocoque avant son combat perdu contre Dustin Poirier, le 9 mars dernier, à l'UFC 299.

Deux semaines après sa défaite contre Dustin Poirier (KO au deuxième round) à l’UFC 299, Benoît Saint-Denis est revenu, mercredi soir, dans l’émission The MMA Hour, sur ce revers. Il a également dévoilé des photos de son infection sur le front, qui a nécessité la prise d’antibiotiques avant son combat.

«C’était deux jours avant de quitter la France, a expliqué ‘God of War’ à Ariel Helwani. Par respect pour tout le monde, tu dois prendre des traitements dès que tu sais que tu as quelque chose comme ça et j’ai évidemment appelé un docteur. C’était très difficile, j’étais fatigué toute la semaine avec une infection au staphylocoque. Peut-être que c’est de ma faute parce que je suis arrivé trop lourd donc avec le traitement que j’ai suivi, le poids n’a pas diminué comme d’habitude. J’avais deux kilos de trop à perdre avant la pesée et c’était trop difficile.»

BSD talks to Ariel on staying on the UFC 299 card:





“There is no regret. It’s the fight game. Like I said, he’s a great champion, he could have knocked me out anyway. Just I’m unhappy about my performance because I feel it wasn’t the God of War out there, it was the Wish… pic.twitter.com/VnRYbBfGSg

— AFeldmanMMA (@afeldMMA) March 21, 2024