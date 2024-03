Tour de Catalogne : le Français Axel Laurance remporte la cinquième étape

Le Français Axel Laurance a remporté ce vendredi à Viladecans (Espagne) la cinquième étape du Tour de Catalogne. Tadej Pogacar reste leader au général.

Une première victoire sur le circuit professionnel. Bien placé à deux reprises dans des arrivées groupées sur les routes catalanes, Axel Laurance s'est imposé ce vendredi au sprint lors de la cinquième étape du Tour de Catalogne. Il devance le vainqueur de la veille Marijn van den Berg et son compatriote Bryan Coquard.

Après avoir parfaitement endossé son rôle d'équipier sur Milan-San Remo, le Français de 22 ans a signé ce vendredi sa première victoire sur le circuit professionnel.

«C'est vraiment incroyable. C'est ma première année dans une équipe du World Tour donc être capable de remporter une étape sur une course de niveau World Tour comme celle-ci c'est très, très bien», a réagi Axel Laurance après la course.

Pogacar toujours leader au général

31e sur cette 5e étape, le double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar, grand favori de l'épreuve, garde tout de même la tête du classement général après ses deux victoires consécutives en montagne ce mardi et ce mercredi. Il conserve deux minutes et 27 secondes sur l'Espagnol Mikel Landa et deux minutes et 55 secondes sur le Russe Aleksander Vlasov, respectivement 2e et 3e.

L'espoir français de la Groupama-FDJ, Lenny Martinez, reste quatrième du classement général, 3 minutes et 21 secondes derrière le Slovène. Il conserve le maillot de meilleur jeune avant une dernière étape de montagne ce samedi, où Pogacar pourrait être tenté d'accroître son avance pour sceller sa probable victoire.