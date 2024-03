Formule 1 : pourquoi Fernando Alonso a-t-il écopé d’une pénalité de 20 secondes après l’arrivée du Grand Prix d’Australie ?

Arrivé en 6e position, Fernando Alonso a écopé de 20 secondes de pénalité, ce dimanche, après l’arrivée du Grand Prix d’Australie, reculant à la 8e place.

Coup dur pour Fernando Alonso. Parti de la 10e place, le double champion espagnol de Formule 1 avait terminé à la 6e place, ce dimanche, du Grand Prix d’Australie. Mais sous le coup d’une enquête à l’issue de la course, lancée par les commissaires, le pilote Aston Martin a écopé de 20 secondes de pénalité. Il a été jugé coupable de «conduite potentiellement dangereuse» devant George Russell, victime d’un crash impressionnant. Et avec cette sanction, il a reculé à la 8e place, profitant à Lance Stroll et Yuki Tsunoda qui se sont classés respectivement à la 6e et 7e place.

Fernando Alonso has been demoted to P8 after being given a 20-second penalty for the late-race incident involving George Russell.





A la lutte avec le Britannique dans l’avant-dernier tour, Fernando Alonso a volontairement ralenti plus tôt dans le virage 6, pour optimiser sa vitesse dans la ligne droite suivante, comme il l’a confié après la course. «Je voulais exploiter au maximum ma vitesse à la sortie du virage 6 pour défendre face à lui. C'est ce que tout pilote aurait fait, et je n’ai pas le sentiment que c’était dangereux», a confié l’Espagnol, qui a déploré cette pénalité.

«C’est décevant de prendre une pénalité des commissaires pour ce qui est de la lutte âpre mais équitable en piste. Je suis néanmoins heureux que George aille bien», a ajouté Fernando Alonso, qui a également écopé de trois points de pénalité sur sa licence de conduite. Et cette sanction a aussi des conséquences au classement du championnat du monde, puisqu'il a rétrogradé à la 8e place derrière George Russell.