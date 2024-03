«Les Espagnols vont se rendre compte de la grandeur du joueur» : Aurélien Tchouaméni évoque l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé est pressenti pour rejoindre l’Espagne et le Real Madrid comme l’a évoqué, ce dimanche, Aurélien Tchouaméni.

Il n’y a rien d’officiel. Mais c’est tout comme. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé a annoncé son départ à ses dirigeants et ses coéquipiers à l’issue de la saison. Et sauf retournement de situation, il devrait rejoindre l’Espagne et plus précisément le Real Madrid, un club qui le fait rêver depuis son enfance. Même s’il refuse toujours d’évoquer son avenir et sa future destination.

«Les gens seront au courant. J’arriverai à l’Euro l’esprit tranquille. Je suis déjà tranquille, l’esprit des gens sera tranquille. Ce n’est plus un sujet au club, personne ne m’en parle. Il n’y a pas de souci avec ça. J’irai à l’Euro avec l’esprit tranquille et la certitude de faire de grandes choses», a indiqué l’attaquant tricolore, ce dimanche, à Téléfoot, laissant ainsi sous-entendre qu’il annoncera son choix avant le Championnat d’Europe en Allemagne avec l’équipe de France (14 juin-14 juillet).

"Les Espagnols ont vraiment conscience du joueur qu'est Kylian... même si, quand ils vont vraiment le voir au quotidien, ils vont se rendre compte de la grandeur du joueur"





Mais d’autres ont abordé à sa place sa très probable arrivée dans la capitale espagnole. A l’image d’Aurélien Tchouaméni, qui évolue au Real Madrid. «Les Espagnols ont vraiment conscience du joueur qu’est Kylian… même si, quand ils vont vraiment le voir au quotidien, ils vont se rendre compte de la grandeur du joueur», a confié, à Téléfoot, le milieu de terrain des Bleus. Des propos qui ne laissent plus que très peu de place au doute et à une signature du champion du monde 2018 au Real Madrid.

Il ne reste plus qu’à attendre l’officialisation. Et ce n’est désormais plus qu’une question de semaines. Mais avant de lever le voile, Kylian Mbappé a de grandes échéances avec le PSG avec la dernière ligne droite de la Ligue 1, la Coupe de France (demi-finale contre Rennes) et les quarts de finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone. Une nouvelle occasion pour montrer aux Espagnols sa «grandeur».