Snowboardcross: la Française Chloé Trespeuch remporte le premier globe de cristal de sa carrière

A l’issue de la dernière course de la saison, à Mont Sainte-Anne (Canada), Chloé Trespeuch a décroché, ce dimanche, le premier globe de cristal de snowboardcross de sa carrière.

La consécration pour Chloé Trespeuch. A l’issue de la dernière course de la saison, à Mont Sainte-Anne (Canada), terminée à la 4e place, la Française (29 ans) a décroché, ce dimanche, le tout premier globe de cristal de snowboardcross de sa carrière. Vice-championne olympique en 2014 et en 2022, elle a rejoint au palmarès Karine Ruby (1997, 2001, 2003 et 2004) et Nelly Moenne-Loccoz (2015), les deux seules Françaises à avoir été sacrées dans la discipline.

Et ce globe est venu récompenser sa régularité tout au long de la saison, elle qui s’est hissée en finale à 9 reprises et est montée 7 fois sur le podium en 12 courses. Au classement général de la Coupe du monde, Chloé Trespeuch a devancé de 35 points Charlotte Bankes (792 contre 757). Lauréate du globe de cristal l’hiver dernier, la Britannique est passée au travers de son début de saison avant de revenir à son meilleur niveau ces dernières semaines. Mais trop tard pour priver la snowboardeuse de Val Thorens du globe de cristal.

Charlotte Bankes s’est consolée en remportant la dernière course de la saison sur la Bataille royale - nom de la piste à Mont Sainte-Anne- devant l'Italienne Michaela Moioli, l'Australienne Josie Baff et Chloé Trespeuch, qui s’est offert un très beau cadeau d’anniversaire à trois semaines de ses 30 ans.