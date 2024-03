Tennis de table : les larmes émouvantes de Félix Lebrun après sa défaite en finale des Championnats de France (vidéo)

Battu en finale des Championnats de France de tennis de table, ce dimanche, à Montpellier, par son frère Alexis, Félix Lebrun n’a pas pu retenir ses larmes à l’issue de son revers.

Un duel fratricide. Les frères Lebrun étaient opposés, ce dimanche, en finale des Championnats de France de tennis de table chez eux, à Montpellier. Et au terme d’une rencontre très accrochée, c’est finalement l’aîné Alexis (20 ans) qui s’est imposé, quatre sets à deux, aux dépens de Félix (17 ans), pourtant 5e joueur mondial, pour décrocher son 3e titre de champion de France.

Alexis Lebrun est triple champion de France !



Victoire 4 sets à 2 de l'ainé de la fratrie, qui saute sur la table pour célébrer.



Quelle finale entre les deux joueurs ! pic.twitter.com/qJSdPwvv3T — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 24, 2024

A l’issue de la partie, Alexis Lebrun, 22e mondial, n’a pas retenu sa joie et a fêté son sacre debout sur la table, hurlant de bonheur, avant de réaliser un clapping avec le public. Comme la veille avec son petit frère après leur titre décroché en double. De son côté, Félix Lebrun, qui n’a encore jamais battu son frère en compétition officielle, n’a pu contenir sa tristesse et a fondu en larmes.

Face à cette détresse, les spectateurs ont tenté de réconforter le plus jeune des frères Lebrun, qui semblait inconsolable, en scandant son prénom. Les deux frangins ont ensuite échangé une très belle accolade. Tout est bien qui finit bien pour Alexis et Félix Lebrun qui, on l’espère, se retrouveront en finale des JO 2024 dans trois mois à Paris.