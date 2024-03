Equipe de France : la composition probable des Bleus pour affronter le Chili

Pour le match amical, ce mardi (21h), contre le Chili, Didier Deschamps devrait procéder à nombreux changements dans le onze de départ de l’équipe de France.

On change tout ou presque. Trois jours après le revers contre l’Allemagne (0-2), l’équipe de France enchaîne avec un 2e match amical, ce mardi, contre le Chili à Marseille. Et pour cette rencontre, qui sera la dernière avant l’annonce de la liste des joueurs retenus pour l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet), Didier Deschamps devrait procéder à de nombreux changements et présenter un onze de départ complètement différent, à une ou deux exceptions.

Avec Maignan, Clauss ou encore Kolo Muani ?

Touché aux ischios-jambiers et ménagé face aux Allemands, Mike Maignan va retrouver sa place dans la cage tricolore au détriment de Brice Samba. En défense, Jonathan Clauss prendra place dans le couloir droit sur une pelouse qu’il connaît parfaitement, alors que Théo Hernandez sera aligné côté gauche. La charnière centrale devrait être composée d’Ibrahima Konaté et de l’ancien marseillais William Saliba.

Dans l’entrejeu, Aurélien Tchouaméni, un des rares joueurs susceptibles d’être à nouveau titulaire, devrait être entouré de son coéquipier au Real Madrid Eduardo Camavinga et de Youssouf Fofana, alors que l’attaque tricolore devrait être composée de Randal Kolo Muani, Olivier Giroud et Kylian Mbappé.

Et certains d’entre eux auront un coup à jouer pour espérer être retenus et faire partie de l’aventure dans moins de trois mois en Allemagne. Après ce match, il sera peut-être trop tard.

La composition probable de l’équipe de France

Maignan - Clauss, Konaté, Saliba (ou Upamécano), T. Hernandez - Camavinga, Tchouaméni, Fofana - Kolo Muani, Giroud, Mbappé