France-Chili : composition, stade, arbitre, diffusion TV… tout savoir sur le match amical

Trois jours après sa défaite contre l’Allemagne, l’équipe de France affronte, ce mardi (21h), le Chili, toujours en match amical, sur la pelouse du stade Vélodrome à Marseille.

Composition probable de l’équipe de France

Maignan - Clauss, Konaté, Saliba (ou Upamécano), T. Hernandez - Camavinga, Tchouaméni, Fofana - Kolo Muani, Giroud, Mbappé

Arbitre

Anthony Taylor a été désigné pour diriger ce match amical entre la France et le Chili. Âgé de 45 ans, l’Anglais, qui officie en Premier League depuis près de 15 ans (364 matchs), fait partie des arbitres les plus expérimentés au niveau international avec plus de 700 matchs à son actif. Il a notamment été au sifflet pour la finale de la Ligue Europa et de la Coupe du monde des clubs en 2023 mais aussi de la Supercoupe d’Europe en 2021 et surtout de la Ligue des nations remportée par la France face à l’Espagne en octobre 2021 (1-2).

Stade

Ce match amical entre l’équipe de France et le Chili se jouera sur la pelouse du stade Vélodrome (Marseille), qui devrait faire le plein même s’il restait encore des places en vente la veille de la rencontre. Il s’agira du premier match des Tricolores dans la cité phocéenne depuis deux ans et la victoire contre la Côte d’Ivoire en mars 2022 (2-1), mais aussi du retour de l’attaquant chilien Alexis Sanchez, qui reviendra à Marseille pour la première fois depuis qu’il a quitté l’OM en fin de saison dernière.

Historique

La France va affronter le Chili pour la 6e fois de son histoire pour un bilan de deux victoires, deux défaites et un match nul lors de la dernière confrontation entre les deux équipes en août 2011 à Montpellier (1-1). Laurent Blanc était à la tête des Bleus et Loïc Rémy avait ouvert le score pour l’équipe de France avant Nicolas Cordova n’égalise.

Forme

L’équipe de France reste sur une défaite inquiétante, samedi dernier, contre l’Allemagne (0-2), six mois après s’être inclinée à Dortmund déjà en match amical (2-1). La Mannschaft est d’ailleurs la seule équipe à avoir battu les Bleus depuis la finale perdue de la Coupe du monde 2022. Les hommes de Didier Deschamps ont en effet conclu une campagne de qualifications à l’Euro 2024 presque parfaite avec sept victoires contre un match nul concédé lors du dernier match en Grèce (2-2). De son côté, le Chili, a connu des débuts de qualifications à la Coupe du monde 2026 compliqués (1 victoire, 2 nuls, 3 défaites) s’est largement imposé, vendredi dernier, contre l’Albanie (3-0).

Diffusion TV

Le match amical entre la France et le Chili sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur TF1.