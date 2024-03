«Je suis candidat» : Reynald Pedros prêt à succéder à Hervé Renard à la tête de l'équipe de France féminine

Reynald Pedros, ancien entraîneur de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais, s'est porté candidat pour succéder à Hervé Renard à la tête des Bleues.

«Je suis candidat», a sobrement déclaré Reynald Pedros. L’ancien joueur international et sélectionneur de l’OL féminin et de l’équipe nationale du Maroc féminin s’est dit prêt à endosser ce nouveau rôle.

«A partir du moment où Hervé Renard a décidé de quitter ses fonctions après les JO, effectivement, oui, je suis candidat pour reprendre l’équipe de France après sa mission», a expliqué Reynald Pedros, sur le plateau de Canal+ dimanche soir.

"Quand on pourra envoyer les candidatures, je le ferai avec grand plaisir"





Reynald Pedros se déclare officiellement candidat à la succession d'Hervé Renard à la tête de l'Équipe de France Féminine ! pic.twitter.com/zGA5Y6pzJf — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 24, 2024

Il reste cependant sur la réserve, laissant Hervé Renard d'abord finir son travail auprès des Bleues : «Je ne sais pas s’ils ont encore ouvert les candidatures officiellement. Quand on saura quand on pourra les envoyer, je le ferai avec grand plaisir, car c’est quelque chose qui me tient à cœur».

Pour rappel, Reynald Pedros a entraîné la sélection féminine de Lyon de 2017 à 2019, avant d’entraîner l'équipe nationale du Maroc, de 2021 à 2023. Il avait d'ailleurs réussi à emmener le Maroc en 8e de finale lors du Mondial 2023, en Australie.