Football : l’improbable but marqué par le Liechtenstein au bout de 15 secondes… sans avoir touché le ballon (vidéo)

Opposé, ce mardi, à la Lettonie en match amical, le Liechtenstein a ouvert le score au bout de seulement 15 secondes de jeu sans avoir touché le ballon.

Un véritable but gag. Le Liechtenstein était opposé, ce mardi, à la Lettonie en match amical. Et la 203e nation mondiale au classement Fifa a réussi l’exploit d’ouvrir le score au bout de seulement 15 secondes de jeu sans jamais avoir touché le ballon.

WTFFF LATVIA REPEATING THAT ESTONIAN GOALKEEPER I'M LAUGHING SO HARD---- pic.twitter.com/hoxNtaGY9v — ggyt | / (@GGYT_LV) March 26, 2024

A l’engagement, les Lettons ont effectué une série de passes jusqu’à Marcis Oss. Et ce dernier a voulu effectuer une remise vers son gardien, mais il a envoyé le ballon dans son propre but (1ère), permettant aux Liechtensteinois d’espérer décrocher leur première victoire depuis plus de trois ans. Mais les Lettons ont égalisé à peine dix minutes plus tard par l’intermédiaire de Raimonds Krollis (11e).

Les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul (1-1), qui a mis fin à une interminable série de 24 défaites consécutives pour le Liechtenstein. Un moindre mal.