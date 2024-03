Tennis : Novak Djokovic annonce la fin de sa collaboration avec son entraîneur Goran Ivanisevic

Le recordman de titres en Grand Chelem Novak Djokovic a annoncé ce mercredi se séparer de son entraîneur Goran Ivanisevic. L’ancien joueur croate accompagnait le n°1 mondial depuis 2018.

«Goran et moi avons décidé d’arrêter de travailler ensemble il y a quelques jours», a écrit Novak Djokovic. Le n°1 mondial a annoncé ce mercredi sur son compte Instagram se séparer de son entraîneur, Goran Ivanisevic.

Les deux hommes ont commencé à travailler ensemble en 2018, lorsque le joueur serbe était encore coaché par Marian Vajda, son entraîneur de longue date.

«Je me souviens clairement du moment où j’ai invité Goran à faire partie de mon équipe. C’était en 2018, et Marian et moi cherchions à innover et à apporter de la magie à notre duo», a rappelé Novak Djokovic.

«Merci pour tout mon ami»

Le joueur de 36 ans a longuement remercié Goran Ivanisevic dans son message, salué leurs réussites comprenant «beaucoup de rires, de plaisir, la place de n°1 mondial, les records, et 12 nouveaux titres en Grand Chelem (et quelques finales)».

«Notre alchimie sur le court a connu des hauts et des bas, mais notre amitié a toujours été solide», a affirmé Novak Djokovic, avant de conclure «merci pour tout mon ami. Je t’aime».

C’est au côté du vainqueur de Wimbledon 2001 que le n°1 mondial est devenu recordman de titres en Grand Chelem, avec 24 victoires au total. Il détient également le record du nombre de victoires Masters 1000 (40) et au Masters, avec sept titres.

Novak Djokovic a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Miami qui se déroule actuellement, après sa défaite au troisième tour d’Indian Wells contre Luca Nardi.