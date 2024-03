Marathon : legging, casquette, montre… L'essentiel à avoir pour être prêt le Jour-J

Pour être fin prêt pour disputer votre marathon, ou tout autre course sur route, il convient d'avoir le nécessaire. CNEWS vous liste les accessoires essentiels à posséder avant le top départ.

A noter, les tarifs mentionnés sont les prix publics conseillés et ne tiennent pas compte d'éventuelles promotions proposées par les revendeurs.

Des chaussures

Voici une paire de chaussures dédiée aux runners désireux d'aller cueillir des chronos rapides. Une fois aux pieds, la Wave Rebellion Flash 2 possède une stabilité redoutable. Et lorsqu'on sprinte, le retour d'énergie résultant des diverses technologies maison (dont la mousse Mizune Enerzy) paraît incontestable. Les records risquent de tomber à la pelle !

Chaussures Wave Rebellion Flash 2, Mizuno, 190 €

Jeux Olympiques à Paris obligent, le modèle iconique de la marque japonaise rend cette année hommage, de par son design, à la capitale française et aux couleurs tricolores. Toujours aussi légère, la Gel-Nimbus 26 s'adresse aux coureurs de tous les jours soucieux d'allier confort et performance. Une franche réussite.

Chassures Gel-Nimbus 26, Asics, 200 €

Des écouteurs

Si vous courrez seul, mieux vaut s'équiper d'écouteurs pour faire passer le temps pendant votre course. De la musique, un podcast, un appel à ses proches ou la radio… les écouteurs Beats Fit Pro (plusieurs coloris) sont parfaits. Petits, ils tiennent tout de même très bien à l'oreille et sont très doux.

Ecouteurs Beats Fit Pro Stone Purple, Beats, 249,95 €

On ne présente plus Jabra et la qualité reconnue de ses produits. La 8e mouture de la gamme Elite a fière allure. La marque se targue, dans son descriptif, que ses tout nouveaux écouteurs ne craignent «ni l'eau, la poussière et la transpiration». Après les avoir soumis à notre test en conditions réelles, on peut confirmer que le pari est réussi.



Ecouteurs Elite 8 Active, Jabra, 177 €

Un tee-shirt

La marque française éco-responsable, initialement spécialisée dans les vêtements de sports d'hiver, a été créée par Vincent Defrasne, champion olympique de biathlon à Turin en 2006. Cette première couche extra-fine sera votre allié parfait en cas de températures jugées trop fraîches le jour de votre course.

Première couche Biafo Layer Mérinos, Ayaq, 99 €.

Un short

Ce short, taillant un peu ample, conviendra absolument de l'essayer ou au moins de prendre une taille en-dessous de votre taille habituelle, avant de l'acheter. Pour le reste, il présente de solides atouts (poches latérales, ceinture élastique avec lacet de serrage...) et pourra tout à fait vous accompagner sur route comme en trail.

Short Levico, Ayaq, 85 €

Un legging

Créée en 1886, la marque Anita enrichi sa gamme d'articles dédiés au sport avec ce premier legging de la gamme PanAlp. Dédié aux activités en plein air, il offre notamment une évactuation de l'humidité optimale et ne présente pas de coutures à l'origine de potentiels frottements.

Leggin de sport à compression, Anita, 79,95 €

Une veste

Relancée en 2011, Fila continue peu à peu de rattraper son retard sur la concurrence dans le secteur du running. Sa veste Ruffano parfaitement imperméable, isolante et légère, a toute la légitimité de figurer dans la garde-robe des marathoniens.

Veste Ruffano, FILA, 99,95 €

Des chaussettes

Coupées au niveau de la cheville, les chaussettes X-Socks Run Expert ont été imaginées pour préserver le pied des frottements à l'origine notamment d'ampoules ô combien désagréables. La technologie Air-Conditionning Channel 4.0 permet aux runners de courir avec des pieds secs tout au long de son effort. Un vrai plus.

Chaussettes Run Expert, X-Bionic, 30 €

Une casquette

Si le soleil est présent le jour de votre course, il convient d'avoir une casquette pour se protéger. Pourquoi ne pas opter pour une New Era ? L'avantage, c'est qu'elle est à la fois classe mais aussi spécialement faite pour les femmes. Elles sont en effet découpées de manière à laisser places aux cheveux attachées et aux queues de cheval.

Casquette 9TWENTY Heritage, New Era, 28 €

Une veste d'hydratation

Deuter, marque experte dans le domaine des sacs à dos depuis 1898, a récemment dévoilé sa dernière innovation : la veste d'hydratation Traick. Ce gilet d’hydratation pour la course à pied est doté de quatre poches faciles d’accès sur chaque bretelle et de pochettes à l’arrière, cette veste de trail est bien organisée et spacieuse.

Sac Traick 5 ou 9 L, Deuter, à partir de 125 €

Une montre connectée GPS

Dotée d'un écran super Amoled, la nouvelle Garmin Forerunner 165 est taillée pour la course. Légère et facile à prendre en main, elle vous apporte des informations très utiles tout au long du parcours et vous permettra d'analyser votre performance, après coup. Petit point dresscode : on vous conseille de la choisir dans un coloris sobre, avec une préférence pour le noir ou le blanc.

Montre connectée Forerunner 165, Garmin, 279,90 €

Une alimentation saine

Pour les athlètes gourmets et à inclure dans un petit-déjeuner/repas d'avant-course, la marque Koro a imaginé ce cookie bio aux pépites de chocolat avec ses notes de vanille et coco, au goût franchement bluffant. Conçu exclusivement avec des ingrédients issus de l'agriculture biologique.

Cookie bio aux pépites de chocolat, Koro, 1,69 €

Les bienfaits du collagène sur les articulations sont bien connus. Pour s'épargner les blessures tendineuses pouvant survenir lors de la préparation d'une course en raison d'une surcharge d'entraînement, ce collagène marin, à diluer, sera un allié de poids.

Collagène marin sauvage, Nutripure, 33,90 €