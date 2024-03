NBA : Draymond Green s’en prend violemment à un arbitre et se fait encore expulser (vidéo)

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Draymond Green a été expulsé de la rencontre de NBA entre Golden State et Orlando après seulement 3 minutes et 35 secondes. C’est la quatrième expulsion cette saison du joueur de 34 ans.

Les Golden State Warriors sont-ils plombés par l’attitude de Draymond Green ? Dans la nuit de mercredi à jeudi, il n’aura fallu que trois minutes et 35 secondes au joueur de 34 ans pour se faire expulser de la rencontre de NBA face à Orlando, remportée par les siens (101-93). En difficulté cette saison, le comportement de l’ailier fort n’aide pas la franchise californienne emmenée par Stephen Curry. C’est déjà la quatrième expulsion de la saison pour Draymond Green, habitué des coups de sang.

Draymond picked up two technicals and was ejected after having words with the ref pic.twitter.com/tn2muDIXGo

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 27, 2024