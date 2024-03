OM-PSG : depuis quand Paris n’a-t-il pas perdu à Marseille en Ligue 1 ?

Le PSG se déplacera, dimanche, à Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1 pour affronter l’OM sur la pelouse du stade Vélodrome, où le club de la capitale n’a pas perdu depuis de nombreuses années en championnat.

Il serait excessif de dire que le PSG est comme chez lui au Vélodrome. Mais pas loin. Le club de la capitale se déplace, ce dimanche, dans l’enceinte marseillaise pour le «Classique» face à l’OM en clôture de la 27e journée de Ligue 1 et il n’y a plus perdu en championnat depuis de très de nombreuses années. La dernière défaite des Parisiens remonte à plus de 13 ans. C’était le 27 novembre 2011 et Paris s’était sévèrement incliné face une formation phocéenne dirigée à l’époque par Didier Deschamps (3-0). Un autre temps.

Depuis, le PSG a enchaîné dix matchs sans défaite sur la pelouse marseillaise avec sept victoires et trois matchs nuls. Et les coéquipiers de Marquinhos s’était largement imposé la saison dernière avec un doublé de Kylian Mbappé et un but de Lionel Messi (0-3). Si l’Argentin est parti, l’attaquant français est lui encore là pour quelques semaines, alors qu’il devrait quitter le club parisien à la fin de son contrat en juin prochain.

L’OM est toutefois parvenu à battre Paris la saison dernière en 8e de finale de la Coupe de France (2-1). Une performance à rééditer pour les Marseillais, même si, ce jour-là, Kylian Mbappé n’était pas là. Et, dimanche soir, le champion du monde 2018, qui sort de deux matchs décevants avec l’équipe de France, pourrait être animé par la volonté de marquer le «Classique» de son empreinte une toute dernière fois.