NBA : nouveau record pour Victor Wembanyama avec 40 points face aux Knicks

Les Spurs de San Antonio ont battu les New York Knicks cette nuit en NBA (130 à 126). Le Français Victor Wembanyama a largement participé à ce succès en inscrivant 40 points, son nouveau record.

Victor Wembanyama, tout juste âgé de 20 ans, est même devenu le premier «rookie» (débutant) à cumuler plus de 40 points et 20 rebonds en un match depuis Shaquille O'Neal en 1993. «Wemby» a terminé la partie avec au total 40 points, 20 rebonds, 7 passes et 1 contre.

Malgré la saison 2023/2024 morose des San Antonio Spurs, derniers à l'Ouest avec leur 18e victoire de la saison seulement vendredi, Victor Wembanyama a réussi des prouesses individuelles, au milieu du marasme collectif.

Le «record« de «Wemby» datait déjà du 2 novembre 2023, une éternité en NBA, lorsqu'il avait compilé 38 points pour battre les Phoenix Suns de Kevin Durant.

Vendredi, le Français de 2,24 m, à l'agilité unique pour sa taille, a volé la vedette au meneur des Knicks Jalen Brunson, pourtant auteur de 61 points, son record, à une unité du record de sa franchise détenu par Carmelo Anthony (62 points en 2014).

Si les Spurs n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison, Victor Wembanyama a profité de ce match avec prolongation pour régaler son public et enfiler les paniers, notamment un tir à longue distance pour offrir quatre points d'avance aux Texans à 1 min 12 de la fin de la prolongation.