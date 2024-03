«Je suis prêt» : Kylian Mbappé affiche sa détermination avant OM-PSG

Avant le match OM-PSG de ce dimanche soir, Kylian Mbappé s’est exprimé et a affiché ses ambitions pour ce qui pourrait être son dernier Classique avant un possible départ.

Son dernier Classique ? Alors qu’il devrait quitter le PSG cet été, Kylian Mbappé va affronter l’Olympique de Marseille ce dimanche soir lors de la 27e journée de Ligue 1, sûrement pour la dernière fois dans le championnat de France. Sur Téléfoot, l’international tricolore s’est d’ailleurs confié sur ce rendez-vous et son avenir.

«C'est un moment pour les grands joueurs. Je suis prêt et, comme d'habitude, je ne vais pas me cacher, a avoué le vice-champion du monde 2022 avec l’équipe de France. Ce sont des matchs à tension, ce sont des matchs que les gens regardent. On va aller là-bas avec l’ambition d’écrire une nouvelle page des classiques. J’ai envie d’être acteur de mes prochains mois. Il y a des choses très excitantes avec le club. Dimanche, c’est un match extrêmement important pour nous, pour les supporters, pour le groupe aussi parce que c’est le début d’un important chapitre, un mois crucial pour notre saison.»

Kylian Mbappé sur le Classique OM - PSG





"C'est le moment pour les grands joueurs donc, voilà, je suis prêt et bien sûr comme d'habitude je ne vais pas me cacher." #OMPSG @SaberDesfa pic.twitter.com/aaNRktiERq — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 31, 2024

Deuxième meilleur buteur du club de la capitale dans les OM-PSG à deux réalisations de Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé (9 buts dans les Classiques) s’est aussi confié sur sa réalisation favorite contre Marseille. «Mon but préféré c'est le dernier pour la symbolique avec le record de Cavani. C'est Messi qui te donne la balle. C'est un bel enchaînement», a-t-il rappelé.

L’actuel meilleur buteur du championnat (24 buts) a également évoqué les sifflets de mardi dernier lors du match amical de l’équipe de France contre le Chili (3-2) au Vélodrome. «Je n'ai pas de problème avec les sifflets. Je ne prends pas ça personnellement, je suis un joueur du PSG. Je ne suis pas en terrain conquis mais je suis toujours autant déterminé pour ce genre de matchs. C'est un stade où il y a beaucoup d'ambiance et où j'aime jouer avec le PSG.»