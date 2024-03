Ligue 1 : le PSG s'impose à Marseille, Nantes vainqueur à Nice, Strasbourg bat Rennes… ce qu'il faut retenir de la 27e journée

Entre les victoires de Paris, Lille et Strasbourg, respectivement contre l'OM (2-0), Lens (2-1) et Rennes (2-0) et le nul de Lyon contre Reims (1-1)… voici ce qu’il faut retenir de la 27e journée de Ligue 1.

Lille-Lens : 2-1

Lille a remporté à domicile le derby du Nord contre Lens (2-1) avec un doublé d'Edon Zhegrova vendredi soir en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Le Losc (46 pts), qui a marqué par son attaquant kosovar aux 9e et 60e minutes, devance à la différence de buts Monaco (4e) qui joue à Metz samedi, et n'accuse plus qu'une longueur de retard sur Brest (2e), en déplacement à Lorient dimanche. Lens a réduit le score par Elye Wahi (78e) et reste sixième (42 pts).

Metz-Monaco : 2-5

Monaco s’est facilement imposé à Metz (5-2) samedi après-midi. En 16 minutes, les Monégasques ont plié la rencontre à Saint-Symphorien, inscrivant trois buts par Takumi Minamino (4e), Maghnes Akliouche (10e) et Vanderson (16e, 3-0). Ils ont profité du naufrage des Messins qui resteront avant-derniers de Ligue 1 (23 points) au terme de cette journée de championnat dimanche. Contrarié d'être remplaçant au coup d'envoi, Folarin Balogun a profité d'une énorme bévue d'Alexandre Oukidja, le gardien messin, pour inscrire un premier but (77e), puis d'un corner d'Akliouche, pour le doublé (87e, 5-2). Metz avait relevé la tête grâce à Pape Diallo (78e) et Ibou Sané (84e), tous deux entrés en jeu. En vain. Monaco, avec un effectif au complet, s'est idéalement lancé dans le sprint final pour la deuxième place, qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Lyon-Reims : 1-1

Lyon (10e), qui dispute mardi une demi-finale de coupe de France face à Valenciennes, n'a pas réussi à se défaire de Reims (9e) à domicile (1-1). Les Rémois ont ouvert le score après un corner grâce au Kényan Joseph Okumu (55e). Les Lyonnais ont poussé et égalisé sur une tête d'Ernest Nuamah servi par Saïd Benrahma, tous deux rentrés en jeu en seconde période (65e).

Lorient-Brest : 0-1

Grâce à un but en toute fin de match de Romain Del Castillo, Brest s’est imposé à Lorient (0-1), dimanche. Avec 50 points, les Finistériens repassent devant Monaco (3e, 49 pts), qui avait écrasé Metz (5-2) samedi et prend quatre longueurs d'avance sur Lille, 4e. Lorient reste, quant à lui, provisoirement 15e, juste hors de la zone rouge, mais Nantes, 16e à un point, doit encore jouer à Nice.

Clermont-Toulouse : 0-3

Toulouse a enfoncé encore un peu plus Clermont la lanterne rouge, en s'imposant largement en Auvergne 3-0 avec un doublé de son capitaine Vincent Sierro (8e sp, 79e) et une réalisation de Thijs Dallinga (73e).

Le Havre-Montpellier : 0-2

Dans la course au maintien, Montpellier a réalisé une belle opération. En s'imposant au Havre 2-0 grâce à Jordan Ferri (72e) et Christopher Jullien (90e), les Montpellierains sont 13e et laissent Le Havre (15e, 27 pts) flirter désormais avec la place de barragiste.

Nice-Nantes : 1-2

Pour le retour d’Antoine Kombouaré sur le banc de Nantes, les Canaris se sont imposés à Nice (2-1). Cette victoire permet à Nantes, 28 points, de ne plus être barragiste au terme de cette journée. Nice, pour sa part, ne parvient plus à l'emporter à domicile, malgré sa 5e place (43 points). Depuis la dernière victoire contre Metz (1-0), la formation de Francesco Farioli a pris un tout petit point en quatre matches à l'Allianz Riviera. Matthis Abline (19e) avait ouvert le score. Terem Moffi avait égalisé (72e) avant que Mostafa Mohamed ne donne la victoire finale sur penalty (77e).

Strasbourg-Rennes : 2-0

Strasbourg s’est offert une victoire convaincante face à Rennes (2-0), meilleure équipe de Ligue 1 en 2024. Marvin Senaya (71e) et Jérémy Sebas (73e) ont permis aux Alasaciens de conserver leur 12e place au classement, mais surtout de s'éloigner de la zone de relégation de laquelle ils se rapprochaient dangereusement.

OM-PSG : 0-2

Réduit à 10 après l'expulsion de Lucas Beraldo, le PSG s'est imposé dans le classique face à Marseille (2-0) au stade Vélodrome, en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont inscrit leurs deux buts en contre grâce aux Portugais Vitinha (53e) et Gonçalo Ramos (85e) et restent confortablement leaders du championnat, dont les Marseillais occupent toujours la 7e place. A noter la sortie de Kylian Mbappé, pas forcément très content, peu après l’heure de jeu.