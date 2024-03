OM-PSG : carton rouge, but refusé… l'arbitre de la rencontre s'explique sur ses décisions

Benoît Bastien, arbitre d’OM-PSG (0-2) ce dimanche soir, a réagi au but refusé côté olympien et au rouge de Lucas Beraldo, côté parisien.

Après avoir donné un carton rouge au défenseur brésilien du PSG Beraldo (40e) et refusé un but inscrit par Jordan Veretout pour l’OM (58e), Benoît Bastien a expliqué les raisons de ses décisions après la rencontre au Vélodrome.

«Je suis alerté par mon arbitre assistant qui me signale une faute de Lucas Beraldo. Mon arbitre vidéo me demande, à juste titre, d'analyser l'action car on est dans un cas de potentiel carton rouge, a expliqué l’officiel au micro de Prime Video. Après avoir vu les images, c'est évident pour moi que c'est un anéantissement d'une occasion nette de but. Le critère numéro un, c'est la position des défenseurs en capacité de pouvoir intervenir. La dynamique de l'action vers la profondeur et l'absence de défenseur sont les critères qui permettent de dire, malgré la distance, qu'une action a été stoppée par l'intervention illicite de Lucas Beraldo.»

Concernant le but annulé de l’OM, Benoît Bastien a également ses raisons. «Au moment de la frappe, ce joueur (Luis Henrique) est en position de hors-jeu, indique-t-il. Il est donc sanctionné. Et il a aussi une très grande proximité avec le gardien de but (Gianluigi Donnarumma) qui l'influence dans sa capacité à intervenir. Dans le sens des lois du jeu, le but est refusé. Sa position devient sanctionnable.»