OM-PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'Olympique de Marseille affronte le Paris Saint-Germain, ce dimanche 31 mars, en clôture de la 27ᵉ journée de Ligue 1. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne le regarder.

C’est le choc de cette 27ᵉ journée de Ligue 1. L’OM accueille le PSG, ce dimanche, et ce «Classique» sera le deuxième de la saison après la victoire du club de la capitale, fin septembre, au Parc des Princes, en championnat (4-0).

Ce rendez-vous en terre marseillaise s’inscrit dans un calendrier très chargé pour les Parisiens. Après ce déplacement, les coéquipiers de Kylian Mbappé vont recevoir le Stade Rennais pour les demi-finales de la Coupe de France (3 avril) puis ils enchaîneront, en l'espace de quelques jours, les réceptions de Clermont (6 avril) et du FC Barcelone (10 avril).

Les Marseillais sont, eux aussi, encore engagés en Europe et ce match contre le leader de Ligue 1 sera l'exercice parfait avant de se déplacer à Lille (5 avril) puis à Lisbonne pour affronter le Benfica (11 avril). Kylian Mbappé va faire son retour au Stade Vélodrome après avoir été sifflé, en début de semaine, lors de la victoire de l'équipe de France contre le Chili (3-2). Le meilleur buteur du championnat devrait jouer son 13ᵉ «Classique» toutes compétitions confondues. Un rendez-vous qu'il affectionne, puisque le PSG a perdu les deux seuls Classique qu'il a manqués depuis son arrivée dans la capitale.

Vu ce contexte, et les nombreuses absences à l'OM, avec Valentin Rongier, Ismaïla Sarr, Jonathan Clauss, Amir Murillo et Bamo Meïté forfaits, Samuel Gigot et Jean Onana très incertains, et même Pape Gueye, Ulisses Garcia et Leonardo Balerdi douteux, Jean-Louis Gasset aura du mal à bâtir une équipe pour éviter une troisième défaite de rang.

LE PROGRAMME TV

OM-PSG

27e journée de Ligue 1

Dimanche 31 mars à 20h45

À suivre en direct et en intégralité sur les antennes d'Amazon Prime Video