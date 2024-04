«Tu manques à Marseille» : la petite phrase glissée par Emmanuel Macron à Dimitri Payet lors de sa visite au Brésil (vidéo)

Lors de sa visite en Guyane française et au Brésil, Emmanuel Macron, connu pour être un supporter de l’OM, a rencontré l’ancien joueur marseillais Dimitri Payet, qui évolue désormais à Vasco de Gama.

Il a beaucoup été question de football pour Emmanuel Macron lors de cette visite diplomatique. En déplacement, la semaine dernière, en Guyane française et au Brésil, le président de la République, passionné de ballon rond et supporter de l’OM, a notamment rencontré son homologue brésilien Lula mais aussi Dimitri Payet. Le milieu de terrain, qui a quitté le club marseillais l’été dernier, évolue désormais à Vasco de Gama, où il a inscrit quatre buts en 24 matchs cette saison.

Guyane - Brésil, une semaine avec vous. pic.twitter.com/Iy2vQupgnK — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 31, 2024

Et le chef de l’Etat a profité de cette rencontre pour échanger avec l’international tricolore (38 sélections, 8 sélections) et évoquer un possible retour en France. Notamment dans la cité phocéenne. «Quand est-ce que tu reviens en France ?», lui a-t-il demandé dans un premier temps. «Tu manques à Marseille, tu sais !», lui a-t-il ensuite glissé, provoquant un large sourire sur le visage de Dimitri Payet.

Si un retour du Réunionnais dans l’Hexagone n’est pas prévu dans l’immédiat, Emmanuel Macron n’est pas reparti les mains vides. Car Dimitri Payet a remis au président de la République et à Lula un maillot de Vasco de Gama floqué à leur nom avec le numéro 10. Une belle attention.