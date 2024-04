Espagne : un joueur du FC Barcelone descend de sa voiture et s’en prend à un adolescent (vidéo)

Inigo Martinez, défenseur du FC Barcelone, s’en est pris à un adolescent qui l’a insulté, ce lundi, à la sortie du centre d’entraînement du club catalan.

Il n’a pu contenir sa colère. A sa sortie du centre d’entraînement du FC Barcelone, lundi, Inigo Martinez s’en est pris à un jeune adolescent. Le défenseur central du club catalan n’a pas supporté les insultes du jeune homme à son encontre. Très remonté, il est descendu de sa voiture pour réprimander le garçon.

Si te vas del Athletic acabas perdiendo… pic.twitter.com/EWDcZzdgAD — Julen (@julenathclub) April 1, 2024

«C’est la dernière fois que tu me traites de débile, la dernière !», lui a-t-il lancé. «Pareil pour ton ami. Tu m’as entendu ? La dernière fois. Et ne sois pas arrogant», a signifié Inigo Martinez à l’adolescent âgé d’une quinzaine d’années, qui serait en réalité un «Tiktokeur» et un supporter du Real Madrid.

Ce phénomène n’est pas nouveau, notamment à Barcelone. Le club a pris d’ailleurs des dispositions pour éviter ce genre de scènes, qui ont généralement lieu sur la voie publique, en ne communiquant pas les horaires et les lieux d’entraînement. Mais cela ne serait pas suffisant. Les dirigeants ont ainsi contacté les forces de l’ordre pour éviter qu’un grave incident ne puisse se produire, a indiqué Sport.