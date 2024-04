Boxe : l’incroyable confidence de Mike Tyson avant son combat contre Jake Paul

Mike Tyson va faire son retour sur les rings de boxe en juillet prochain contre le Youtubeur devenu combattant Jake Paul. Et avant cette confrontation, la légende du Noble art a eu une confidence pour le moins étonnante.

Oui, l’homme le plus méchant de l’histoire de la boxe peut avoir peur. C’est en tout cas ce qu’a confié Mike Tyson avant son combat le 20 juillet prochain contre le Youtubeur Jake Paul, au AT&T Stadium d’Arlington au Texas (États-Unis).

«J'ai une personnalité bizarre, mais je ne pense pas que ce soit bizarre, a confié Iron Mike à Sean Hannity ce mardi. Même si j'ai peur de combattre, je le fais. C'est comme ça. J'avais peur du combat contre Roy Jones Jr. (en 2020). J'étais en surpoids et j'étais vieux, 54, 53 ans, et j'ai dit 'Faisons-le.' Tout ce qui me fait peur, je l'affronte. C'est ma personnalité. En ce moment, je suis mort de peur.»

«en réalité, je suis invincible»

L’ancien double champion du monde des poids lourds a tout de même rassuré ses fans. «J'ai toujours pensé que l'adversité et la nervosité m'avaient catapulté vers le succès. Si je n'avais pas ces sentiments, je ne me lancerais pas dans ce combat. Je dois avoir ces sentiments pour me battre. Sans eux, je n'y participerais jamais, a-t-il développé. Plus le combat se rapproche, moins je deviens nerveux, car c'est la réalité. Et en réalité, je suis invincible.»

Mike Tyson sait qu’il n’aura pas face à lui le plus dangereux des boxeurs de l’histoire mais il se méfie et respecte tout de même Jake Paul (10 combats pro). «J'ai vu une vidéo de lui sur YouTube à 16 ans faisant des danses bizarres. Ce n'est pas le gars que je vais combattre, a-t-il déclaré. Ce type va venir, il va essayer de me faire du mal, ce à quoi je suis habitué, et il va se tromper lourdement.» Autant dire qu’il va préparer ce combat comme il se doit.