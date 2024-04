Coupe de France : le PSG élimine Rennes (1-0) et rejoint Lyon en finale

Vainqueur de Rennes (1-0) grâce à un but de Kylian Mbappé, ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France, le PSG rejoint Lyon en finale de l'épreuve.

Une nouvelle fois signé «Kyky». Le PSG a battu Rennes (1-0) en demi-finale de la Coupe de France grâce à un but de Kylian Mbappé. Le club de la capitale affrontera Lyon en finale le 25 mai à Lille.

Attendu, trois jours après sa sortie à l'heure de jeu contre l’OM (2-0) et une photo exprimant sa déception, le natif de Bondy est passé par toutes les émotions en première période. Il a d’abord été en échec à plusieurs reprises face à Steve Mandanda. Et ce dernier a d’ailleurs repoussé un pénalty du capitaine des Bleus (36e).

Un triplé historique en approche pour Paris

Mais le «Kyk’s» ne s'est pas découragé, et il est parvenu à trouver l’ouverture quelques minutes plus tard (40e). Un vrai soulagement comme en atteste sa célébration le poing levé puis la main sur la poitrine.

#CoupedeFrance | Kylian Mbappé ouvre le score ! Quelques minutes après son échec sur penalty, il trouve le chemin des filets.





Une frappe déviée par Omari, mais le résultat est le même : ça fait 1-0 pour le PSG. #PSGSRFC





Le direct : https://t.co/97NcaL9wBY pic.twitter.com/0RzaliLF54 — francetvsport (@francetvsport) April 3, 2024

De son côté, Rennes a eu quelques situations pour égaliser mais sans jamais y parvenir. J'ai de la frustration sur la manière dont on s'est fait contrer en première période. sS faire contrer au Parc... C'est au moins deux fois de trop, a confié Julien Stéphan l’entraîneur breton. Il fallait limiter les espaces en première partie de rencontre puis ouvrir ensuite. On sait qu'ils sont redoutables quand il y a de tels espaces, ils ont tellement de qualité et de vitesse que dès que tu fais une erreur tu paies, on est tombés contre plus forts.»

«Nous avons eu le contrôle à tout moment, s'est félicité Luis Enrique, le technicien du PSG. Je suis très satisfait, très content, la Coupe de France était un objectif depuis le début de la saison, être en finale est un motif de satisfaction pour tous. J'ai tout aimé, pour faire un match complet contre Rennes, nous avons été capables de les contrôler, de dominer les transitions, de ne pas concéder d'occasions malgré leurs qualités, on a eu le contrôle à tout moment.»

Avec cette victoire, le PSG, qui peut s’offrir une 15e Coupe de France le 25 mai, reste en lice pour un historique triplé championnat-Coupe-Ligue des champions.