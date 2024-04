Paris-Roubaix : parcours, favoris, diffusion TV… Tout savoir sur la 121e édition de l’Enfer du Nord

La 121e édition de Paris-Roubaix a lieu, ce dimanche, avec 230 kilomètres et 29 secteurs pavés au programme, ainsi que Mathieu van der Poel comme grand favori à sa propre succession.

Parcours

260 kilomètres. C’est la distance record, depuis 30 ans, qui attend les coureurs au départ à Compiègne. Et avant de rallier l'arrivée sur le vélodrome de Roubaix, ils devront dompter pas moins de 29 secteurs pavés pour un total de 56 kilomètres. Avec notamment les trois plus redoutables (classés cinq étoiles) que sont la mythique Trouée d’Arenberg, Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l’Arbre, situé à un peu moins de 20 kilomètres de l’arrivée et où s’était décidé la victoire de Mathieu van der Poel l’année dernière. Ils devront également braver la boue et la météo, qui pourraient décider du sort de la course.

#ParisRoubaix 2024





29 sectors / secteurs



259,9 km





If you're looking for hell, it'll be in the North next Sunday.





Si vous cherchez l’enfer il sera dans le Nord dimanche prochain. pic.twitter.com/wfKErceP6g — Paris-Roubaix (@parisroubaix) April 2, 2024

Favoris

Tout juste une semaine après sa 3e victoire sur le Tour des Flandres (2020, 2022, 2024), Mathieu van der Poel est le grand favori à sa propre succession lors de cette 121e édition de Paris-Roubaix. Mais la tâche sera loin d’être simple au regard du parcours et des conditions météorologiques qui attendent les coureurs. D’autant que personne n’est parvenu à réaliser le doublé sur les routes de l’Enfer du Nord depuis Tom Boonen (2008, 2009). Et ils sont plusieurs à pouvoir espérer lever les bras, avec son coéquipier Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Matteo Jorgenson, vainqueur de Paris-Nice et d’À Travers la Flandre, Dylan van Baarle, Stefan Küng, Yves Lampaert ou encore Nils Politt.

Précédente édition

En 2023, Mathieu van der Poel a triomphé en solitaire sur le vélodrome de Roubaix, devant les Belges Jasper Philipsen et Wout van Aert. Le Néerlandais a profité d’une crevaison de Wout van Aert à la fin du secteur du Carrefour de l’Arbre, situé à une quinzaine de kilomètres de l’arrivée, pour s’échapper seul et filer vers la victoire sans jamais être rattrapé.

Dernière victoire française

Il faut remonter très loin pour retrouver la dernière victoire française sur Paris-Roubaix. Jusqu’en 1997, soit presque trente ans en arrière, avec Frédéric Guesdon. Le coureur tricolore, également vainqueur de Paris-Tour en 2006, s’était imposé au sprint devant les Belges Jo Planckaert et Johan Museeuw.

Palmarès

2023 : Mathieu van der Poel (Pays-Bas)

2022 : Dylan van Baarle (Pays-Bas)

2021 : Sonny Colbrelli (Italie)

2020 : Non disputé

2019 : Philippe Gilbert (Belgique)

2018 : Peter Sagan (Slovaquie)

2017 : Greg Van Avermaet (Belgique)

2016 : Mathew Hayman (Australie)

2015 : John Degenkolb (Allemagne)

2014 : Niki Terpstra (Pays-Bas)

Diffusion TV

La 121e édition de l’Enfer du Nord sera à suivre en direct à partir de 11h30 sur France 4, puis à 13h sur France 3, et à partir de 11h sur Eurosport 1 (disponible via MyCanal).