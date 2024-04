March Madness 2024 : les forces en présence pour le Final Four

Le Final Four de la March Madness, tournoi de basket universitaire (NCAA), se jouera ce samedi 6 avril au State Farm Stadium à Glendale (Arizona). Quatre universités sont en lice pour se qualifier en finale et tenter de remporter le prestigieux titre.

C'est l'un des moments les plus attendus des amateurs de basketball universitaire. Après une dizaine de jours marqués par des surprises, des rencontres à couper le souffle et de belles histoires, la March Madness arrive à son terme avec les rencontres du Final Four, ce samedi 6 avril.

Ces demi-finales du tournoi universitaire NCAA opposeront quatre universités pour le titre : UConn, Alabama, North Carolina State et Purdue. Petit tour d'horizon des forces en présence pour ce Final Four.

UConn (1) contre Alabama (4)

Une affiche au sommet. Le premier match du Final Four opposera les Huskies d'UConn au Crimson Tide d'Alabama. Côté Huskies, le Final Four est un rendez-vous bien connu, puisqu'ils y ont participé à six reprises en 20 ans.

Vainqueurs de la March Madness en 2023 après avoir survolé le tournoi universitaire, les Huskies de l'université du Connecticut, menés par les probables choix de draft NBA Stephon Castle et Donovan Clingan, tenteront de remporter un deuxième titre consécutif en NCAA. Au 21e siècle, seuls les Gators de Florida, avec Joakim Noah, y sont parvenus en 2006 et 2007.

THE UCONN HUSKIES ARE YOUR 2023 NATIONAL CHAMPIONS @UConnMBB #NationalChampionship pic.twitter.com/b9jUkbkNM2 — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 4, 2023

De son côté, le Crimson Tide d'Alabama n'enregistre que sa première participation au Final Four du tournoi NCAA. Tête de série numéro 4 de la conférence Ouest, l'université de l'Etat de l'Alabama a notamment surpris les Tar Heels de North Carolina, tête de série numéro 1 de la conférence, lors du Sweet Sixteen.

Mark Sears dropped 23 to lead Bama to its first Final Four appearance in school history pic.twitter.com/hcQqGc6uAn — B/R Hoops (@brhoops) March 31, 2024

Peu réputé pour son basketball, le Crimson Tide d'Alabama ne devrait voir qu'un seul de ses joueurs sélectionné lors de la Draft NBA 2024 : l'ailier fort Grant Nelson.

North Carolina State (11) contre Purdue (1)

Un choc des extrêmes. Deuxième rencontre du Final Four, le match entre North Carolina State, tête de série la moins bien classée à accéder à un Final Four, et Purdue, tête de série numéro 1 de la Conférence Midwest s'annonce déséquilibrée.

D'un côté, il y a les Wolfpacks de North Carolina State : 41 années après avoir remporté un titre national, ces derniers font leur retour dans le Final Four en tant qu'outsiders. Durant leur parcours, les Wolfpacks ont notamment surpris de grands habitués de la March Madness comme Texas Tech ou encore les Blue Devils de la prestigieuse université de Duke.

Lors de cette rencontre, la star des Wolfpacks DJ Burns Jr. s’est distingué en inscrivant 29 points, 4 rebonds et 2 contres en 29 minutes. De quoi impressionner Nikola Jokic, qui l’a décrit comme étant «talentueux».

DJ BURNS IS REALLY THAT GUY pic.twitter.com/cev7QKhIDy — Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2024

À noter également la présence d’un Français dans l’équipe des Wolfpacks : Mohamed Diarra, âgé de 23 ans et originaire de Montreuil.

En face, les Boilermarkers de Purdue participent à leur troisième Final Four, après ceux de 1969 et 1980. L'an passé, le géant canadien Zach Edey (2,24m) et ses coéquipiers avaient été surpris dès le premier tour par la modeste université de Fairleigh Dickinson, tête de série numéro 16, dans ce qui est considéré comme le plus grand «upset» de l'histoire du tournoi NCAA de basketball.

Purdue was a -23.5 point favorite over Fairleigh Dickinson, making this the largest point spread upset in March Madness history pic.twitter.com/mgLqqzcco7 — College Basketball Report (@CBKReport) July 1, 2023

De nouveau tête de série numéro 1, les joueurs de Purdue auront l'occasion de laver leur honneur et de tenter de décrocher un premier titre de champion NCAA.