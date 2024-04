MMA : KSW et UFC, voici les principales différences entre ces deux organisations

Alors que la première édition du KSW Paris a lieu ce samedi 9 avril dans la capitale, voici l’occasion de comparer l’UFC et cette organisation polonaise de MMA moins connue dans l’Hexagone.

C’est un événement. Le KSW pose ses valises à Paris pour la première fois ce samedi. Le grand public pourra voir à l’œuvre celui qui est considéré comme le plus talentueux des combattants français de MMA, Salahdine Parnasse à l’Adidas Arena. L’organisation polonaise n’est pas la plus connue par le grand public par rapport à l’UFC.

De quand datent l’UFC et le KSW ?

Le KSW (Konfrontacja Sztuk Walki) a été fondé par Martin Lewandowski et Maciej Kawulski en 2004. L'Ultimate Fighting Championship (UFC) a vu le jour en 1993 par Rorion Gracie, Art Davie et Campbell McLaren. A la base, il n'y avait aucune règle ou restriction sur la manière dont les combattants pouvaient s'affronter à l'intérieur du ring s'ils n'utilisent pas d'armes ou de mouvements illégaux tels que mordre ou s'arracher les yeux. Puis l'organisation s'est cadrée pour devenir simplement UFC.

Les différences de règles entre UFC et KSW

L’UFC n’autorise pas les coups de tête ou les frappes à l’aine, contrairement au KSW. L'utilisation des genoux et des coups de pied à la tête d'un adversaire lorsqu'il est au sol est aussi interdite à l’UFC. Enfin, contrairement au KSW, l’UFC exige que les combattants portent des gants de 4 oz au lieu de gants de 6 oz. Le KSW utilise des règles plus proches de celles de la boxe que celles de l'UFC, ce qui rend les combats plus excitants.

Les catégories de poids

L’UFC compte 14 catégories de poids alors que le KSW n’en compte que 8.

Différences de rémunération entre l’UFC et le KSW

À l'UFC, les combattants sont payés en fonction de nombreux facteurs, notamment le nombre de combats, leur bilan de victoires-défaites et leur popularité. Alors que certains combattants peuvent bien vivre de leurs revenus UFC, beaucoup ne peuvent pas gagner leur vie. En revanche, les combattants de la KSW reçoivent un salaire de base, quel que soit leur bilan de victoires-défaites ou leur popularité. En outre, les combattants de la KSW reçoivent également un pourcentage des bénéfices de l'organisation, ce qui peut leur permettre de gagner beaucoup plus.