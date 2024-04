«Ce n’est pas une institution» : le gros tacle d’un ancien joueur parisien au PSG

Formé au PSG, où il a joué entre 1995 et 2000 puis 2002 et 2003, l’ancien milieu de terrain Jérôme Leroy a adressé un gros tacle au club de la capitale, qu’il ne considère pas comme «une institution».

Il n’a rien perdu de sa verve et de son tempérament. Près de dix ans après avoir mis un terme à sa riche carrière, sous le maillot de Châteauroux, Jérôme Leroy (49 ans) n’a toujours pas sa langue dans sa poche et a un regard avisé sur le PSG. Un club où il a été formé et où il a évolué entre 1995 et 2000, puis de 2002 et 2003. Et plus de vingt ans après son départ, il a sévèrement taclé la formation parisienne, toujours en quête de la Ligue des champions depuis l’arrivée des dirigeants qataris en 2011.

Kylian Mbappé «gagnera la Ligue des champions aillleurs»

«Ce n’est pas une institution, c'est comme une marque de luxe : ça claque, tout le monde en parle, mais depuis que le Qatar est arrivé, combien de Ligue des champions a-t-il remporté ? Le PSG fait partie des grands clubs, mais tout en bas du classement», a lâché l’ancien milieu de terrain dans un récent entretien accordé à Ouest-France.

Et c'est pour cette raison que Kylian Mbappé, qu’il considère «comme le meilleur du monde», devrait quitter le PSG à la fin de son contrat en juin prochain. Un choix «logique», selon lui. «La C1, il la gagnera ailleurs. Et il va gagner le Ballon d’or après avoir quitté la PSG, comme George Weah et Ronaldinho avant lui», a ajouté Jérôme Leroy.

Cette saison, le PSG et Kylian Mbappé sont toujours en course pour espérer soulever leur première Ligue des champions avant de recevoir, ce mercredi, le FC Barcelone en quart de finale aller au Parc des Princes.