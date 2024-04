Formule 1 : Max Verstappen renoue avec la victoire, doublé de Red Bull au Japon

Contraint à l’abandon en Australie, Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de Formule 1 du Japon devant son coéquipier Sergio Pérez et Carlos Sainz, qui a complété le podium.

Max Verstappen a repris ses bonnes habitudes. Deux semaines après son abandon en Australie, le triple champion du monde en titre a renoué avec la victoire, ce dimanche, au Grand Prix du Japon. Parti en pole position, il n’a jamais vraiment été inquiété et a devancé son coéquipier Sergio Pérez (2e) et Carlos Sainz (3e). Même l’interruption de la course peu après le départ à la suite de l’accrochage entre Daniel Ricciardo et Alex Albon n’a pu remettre en cause sa domination sur le tracé de Suzuka.

Un 3e succès en quatre courses

Avec cette victoire, le pilote néerlandais a signé son 3e succès de la saison en… quatre courses et a repris ses distances en tête du championnat avec 22 points d’avance sur Sergio Pérez, qui s’est offert une nouvelle deuxième place comme à Bahreïn et en Arabie saoudite. Et ce doublé prouve encore un peu plus la domination de Red Bull en ce début de saison devant Ferrari.

Vainqueur à Melbourne, Carlos Sainz a, lui, décroché un nouveau podium, confirmant sa très bonne entame, lui qui dispute sa dernière année avec la Scuderia. Il a devancé une nouvelle fois Charles Leclerc, qui s’était élancé de la 7e place après une séance de qualifications compliquée.

Derrière, Lando Norris a pris la 5e place en terminant devant Fernando Alonso, George Russell, Oscar Piastri, Lewis Hamilton et Yuki Tsunoda, qui a marqué un point sur ses terres. En revanche, Alpine a connu un nouveau week-end très difficile avec la 15e place d’Esteban Ocon et la 16e de Pierre Gasly.

Le prochain rendez-vous est fixé dans 15 jours pour le Grand Prix de Chine, de retour après cinq ans d’absence. Avec un nouveau duel entre Red Bull et Ferrari ? Et une première victoire de Max Verstappen à Shangaï, où il ne s’est encore jamais imposé ?