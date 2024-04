KSW Paris : le KO monstrueux de Salahdine Parnasse dès le 1er round (vidéo)

Présenté comme la nouvelle star française du MMA, Salahdine Parnasse a infligé un violent KO au Moldave Valeriu Mircea dès le 1er round, samedi soir, au KSW Paris.

Il n’a pas traîné. Présenté par beaucoup comme le nouveau phénomène français du MMA, Salahdine Parnasse a fait sensation, samedi soir, au KSW Paris. Pour le tout premier événement organisé France par la ligue polonaise, le combattant tricolore n’a pas fait de détails avec un KO monstrueux infligé dès le 1er round au Moldave Valeriu Mircea. Dans l’octogone de la Adidas Arena, Salahdine Parnasse a asséné un high kick qui a envoyé au sol son adversaire, qui restait sur quatre victoires consécutives, avant de le rouer de coups de poings poussant l’arbitre à interrompre le combat.

Avec ce succès, le natif d’Aubervilliers, qui disputait son premier combat dans l’Hexagone depuis 2017, a conservé sa ceinture des poids légers (-70,3 kg). «Je me sens au top, merci tout le monde, merci de me suivre. Mes coaches qui me suivent depuis tout petit on fait le travail, merci à eux. Je ne m’attendais pas à mettre un high kick comme ça, je vis pour le MMA, c’est l’entraînement qui paye», a-t-il lâché au micro après sa victoire.

Dans la capitale, le pensionnaire de la Atch Academy a peut-être disputé son dernier combat au sein de la KSW. Et avec ce KO impressionnant, il a envoyé un nouveau message au monde du MMA et il ne devrait pas avoir beaucoup de mal à trouver une nouvelle organisation, lui qui était déjà fortement courtisé.